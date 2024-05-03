Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Актер Дуэйн Джонсон регулярно опаздывает на съемки

Голливуд, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 07:20 Фото: Instagram/therock
Студия Amazon MGM потерпела существенные убытки на съемках рождественского комедийного боевика "Красный" с Дуэйном Джонсоном из‑за постоянных опозданий актера на съемочную площадку, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал портал TheWrap. По их информации, издержки компании составили 50 миллион долларов, из‑за чего премьеру картины перенесли с конца 2023 года на ноябрь 2024 года. Источники издания утверждают, что Джонсон регулярно не приходил на съемки вовремя, периодически опаздывая на 7-8 часов.

Другие инсайдеры рассказывали, что актер справлял нужду в бутылку прямо на площадке, смущая остальную команду.

Представители Amazon MGM назвали информацию TheWrap "нелепой и ложной". Однако это уже не первый случай, когда поведение Джонсона на съемках приводит к скандалу. Ранее о подобных случаях рассказывали участники съемочной команды боевика "Красное уведомление".

По данным интернет-портала Puck, предстоящая роль в фильме "Красный" принесет Джонсону рекордные 50 млн долларов. Это самый большой гонорар в истории кино.

Его коллеги по актерскому цеху – Райан Гослинг и Майки Дэй закосплеили Бивиса и Баттхеда на премьере фильма.

Читайте также

Клип
Канье Уэст и режиссер из Казахстана выпустили клип
Голливуд
Актеры Райан Гослинг и Майки Дэй закосплеили Бивиса и Баттхеда
Фильм
Вышел финальный трейлер фильма "Планета обезьян: Новое царство"
Алия Абди
Голливуд 2024 год Киностудии Актеры Кино Знаменитости Фильмы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Оползень сошел в Талгарском районе
На территорию коттеджного городка в Алматинской области сошел оползень
Дело Бишимбаева, суд, Астана
Адвокат о видео в телефоне Бишимбаева: За 20 минут произнес 175 раз одну фразу
Брат Салтанат Нукеновой обратился к присяжным
Брат Салтанат Нукеновой обратился к присяжным
Когда в Казахстане появятся новые операторы связи и почему их тарифы будут дешевле
В Казахстане появятся новые операторы связи и их тарифы будут дешевле
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: