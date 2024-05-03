Актер Дуэйн Джонсон регулярно опаздывает на съемки

Студия Amazon MGM потерпела существенные убытки на съемках рождественского комедийного боевика "Красный" с Дуэйном Джонсоном из‑за постоянных опозданий актера на съемочную площадку, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал портал TheWrap. По их информации, издержки компании составили 50 миллион долларов, из‑за чего премьеру картины перенесли с конца 2023 года на ноябрь 2024 года. Источники издания утверждают, что Джонсон регулярно не приходил на съемки вовремя, периодически опаздывая на 7-8 часов.

Другие инсайдеры рассказывали, что актер справлял нужду в бутылку прямо на площадке, смущая остальную команду.

Представители Amazon MGM назвали информацию TheWrap "нелепой и ложной". Однако это уже не первый случай, когда поведение Джонсона на съемках приводит к скандалу. Ранее о подобных случаях рассказывали участники съемочной команды боевика "Красное уведомление".

По данным интернет-портала Puck, предстоящая роль в фильме "Красный" принесет Джонсону рекордные 50 млн долларов. Это самый большой гонорар в истории кино.

Его коллеги по актерскому цеху – Райан Гослинг и Майки Дэй закосплеили Бивиса и Баттхеда на премьере фильма.