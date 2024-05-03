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Бритни Спирс подралась со своим возлюбленным в отеле

Скандал в отеле, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 09:52 Фото: Instagram/britneyspears
В американских СМИ появилась информация, что известная исполнительница Бритни Спирс, отдыхая в отеле Chateau Marmont в Лос-Анджелесе, подралась со своим возлюбленным Полом Солизом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет TMZ, конфликт произошел в ночь на среду, 1 мая. Постояльцы внезапно услышали женские крики. Бритни Спирс угрожала гостям и сотрудникам гостиницы, кричала и плакала. На ее теле заметили порезы и вызвали полицию и медиков.


К ним певица вышла почти обнаженной, прикрывалась подушкой и одеялом. Возлюбленного рядом с ней не было. Уехала Спирс вместе со своей охраной.

Позже в Instagram певица заявила, что на фото не она и папарацци просто прифотошопили ее лицо на чье-то тело.

Ранее Бритни Спирс завершила развод с мужем-тренером и моделью Сэмом Асгари. Экс-супруги подали общее заявление о разводе в суд вместе с ответом исполнительницы на требования бывшего мужа.

Певица регулярно публикует видео, где танцует полу- и или полностью обнаженной.

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