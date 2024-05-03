Бритни Спирс подралась со своим возлюбленным в отеле
Как пишет TMZ, конфликт произошел в ночь на среду, 1 мая. Постояльцы внезапно услышали женские крики. Бритни Спирс угрожала гостям и сотрудникам гостиницы, кричала и плакала. На ее теле заметили порезы и вызвали полицию и медиков.
К ним певица вышла почти обнаженной, прикрывалась подушкой и одеялом. Возлюбленного рядом с ней не было. Уехала Спирс вместе со своей охраной.
Позже в Instagram певица заявила, что на фото не она и папарацци просто прифотошопили ее лицо на чье-то тело.
Ранее Бритни Спирс завершила развод с мужем-тренером и моделью Сэмом Асгари. Экс-супруги подали общее заявление о разводе в суд вместе с ответом исполнительницы на требования бывшего мужа.
Певица регулярно публикует видео, где танцует полу- и или полностью обнаженной.