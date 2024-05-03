Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Рэпер воспел проблему лысеющих мужчин

Музыка, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 03:14 Фото: Instagram/sqwozbabs
3 мая рэпер Sqwoz Bab выпустил песню и клип "Озеро в лесу" про лысеющих мужчин, сообщает Zakon.kz.

Главную роль сыграл Слава Копейкин, известный по роли Турбо из сериала "Слово пацана". Также в клипе снялся блогер Ян Ynchq.

По сюжету главный герой начинает лысеть, но принимает себя, попав в общество фанатов клуба "Real Transhair".

"В какой-то момент я начал замечать, что среди моих друзей и знакомых появляется все больше теряющих волосы людей. Я хотел написать для них поддерживающую, приободряющую серенаду, чтобы они поняли, лысина – это полянка, вытоптанная мыслями, и что взрослеть – это абсолютно нормально. Возможно, для многих эта проблема на данный момент не так насущна, но помните: мы первыми замечаем, что наши друзья облысели, и последними – что и мы тоже". Sqwoz Bab

Канье Уэст и режиссер из Казахстана также выпустили клип.

Читайте также

Оскандалившаяся Настя Ивлеева дала первое интервью после &quot;голой&quot; вечеринки
Оскандалившаяся Настя Ивлеева дала первое интервью после "голой" вечеринки
Алия Абди
Россия 2024 год Актеры Музыканты Клипы Музыка Рэп-музыка
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменится информация в удостоверении личности
В Казахстане изменится информация в удостоверениях личности
Оползень сошел в Талгарском районе
На территорию коттеджного городка в Алматинской области сошел оползень
Приговор Мурату Оразбаеву, подробности уголовного дела
Задержание главы станции скорой медицинской помощи в Астане: стали известны детали дела
Дело Бишимбаева, суд, Астана
Адвокат о видео в телефоне Бишимбаева: За 20 минут произнес 175 раз одну фразу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: