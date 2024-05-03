Рэпер воспел проблему лысеющих мужчин

3 мая рэпер Sqwoz Bab выпустил песню и клип "Озеро в лесу" про лысеющих мужчин, сообщает Zakon.kz.

Главную роль сыграл Слава Копейкин, известный по роли Турбо из сериала "Слово пацана". Также в клипе снялся блогер Ян Ynchq.

По сюжету главный герой начинает лысеть, но принимает себя, попав в общество фанатов клуба "Real Transhair".

"В какой-то момент я начал замечать, что среди моих друзей и знакомых появляется все больше теряющих волосы людей. Я хотел написать для них поддерживающую, приободряющую серенаду, чтобы они поняли, лысина – это полянка, вытоптанная мыслями, и что взрослеть – это абсолютно нормально. Возможно, для многих эта проблема на данный момент не так насущна, но помните: мы первыми замечаем, что наши друзья облысели, и последними – что и мы тоже". Sqwoz Bab

Канье Уэст и режиссер из Казахстана также выпустили клип.