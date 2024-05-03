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Канье Уэст и режиссер из Казахстана выпустили клип

Клип, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 08:19 Фото: Instagram/medet.pbc
1 мая Канье Уэст выпустил клип на песню "Talking", сообщает Zakon.kz.

Эту версию срежиссировала его дочка Норт Уэст. В кадре она тусуется с подругами, боксирует с отцом и позирует рядом со стервятником. Примечательно, что монтажом и цветокоррекцией клипа занимался казахстанский режиссер, выпускник Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова Медет Шаяхметов.

Отрывок из клипа Медет разместил на своей странице в Instagram, получив множество восторженных отзывов пользователей Сети.

В прошлом месяце Норт Уэст и ее мать Ким Кардашьян попали под волну критики в социальных сетях.

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