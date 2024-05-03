Канье Уэст и режиссер из Казахстана выпустили клип

1 мая Канье Уэст выпустил клип на песню "Talking", сообщает Zakon.kz.

Эту версию срежиссировала его дочка Норт Уэст. В кадре она тусуется с подругами, боксирует с отцом и позирует рядом со стервятником. Примечательно, что монтажом и цветокоррекцией клипа занимался казахстанский режиссер, выпускник Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова Медет Шаяхметов.

Отрывок из клипа Медет разместил на своей странице в Instagram, получив множество восторженных отзывов пользователей Сети.

В прошлом месяце Норт Уэст и ее мать Ким Кардашьян попали под волну критики в социальных сетях.