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Виктория Бекхэм поздравила мужа с днем рождения

США, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 08:20 Фото: Instagram/victoriabeckham
На своей странице в Instagram Виктория поздравила Дэвида Бекхэма с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

Знаменитому футболисту исполнилось 49 лет.

"С днем рождения, Дэвид. Обожаю, как мы стареем вместе! Ты недалеко от меня!!!! Ты наше все!!!! Самый лучший папа и муж, мы все так тебя любим", – эмоционально подписала фотографии певица.

Днями ранее Дэвид продемонстрировал свое атлетическое телосложение, упомянув в качестве фотографа свою и без того знаменитую супругу.

Футболист, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 08:20

Фото: Instagram/davidbeckham

Другая экс-певица Бритни Спирс подралась со своим возлюбленным в отеле.

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