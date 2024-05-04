Виктория Бекхэм поздравила мужа с днем рождения
Фото: Instagram/victoriabeckham
На своей странице в Instagram Виктория поздравила Дэвида Бекхэма с днем рождения, сообщает Zakon.kz.
Знаменитому футболисту исполнилось 49 лет.
"С днем рождения, Дэвид. Обожаю, как мы стареем вместе! Ты недалеко от меня!!!! Ты наше все!!!! Самый лучший папа и муж, мы все так тебя любим", – эмоционально подписала фотографии певица.
Днями ранее Дэвид продемонстрировал свое атлетическое телосложение, упомянув в качестве фотографа свою и без того знаменитую супругу.
Фото: Instagram/davidbeckham
Другая экс-певица Бритни Спирс подралась со своим возлюбленным в отеле.
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