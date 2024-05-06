Григорий Лепс показал 14-летнего сына
Народный артист России поздравил наследника с 14-летием.
"Ване 14 лет!!! С днем рождения, сын!" – написал Григорий Лепс в Instagram под фотографией сына.
Подписчики присоединились к поздравлениям и пожелали наследнику певца здоровья:
- "С днем рождения! Эти глаза, эх".
- "Какой красавчик сына! Самое главное – здоровья!"
- "Красивый сынок, здоровья, счастья, остальное все будет".
- "С днем рождения! Уже такой большой. Самое главное – здоровья и счастья".
Григорий Лепс был женат дважды. От первого брака со Светланой Дубинской (с 1982 по 1987 год) у него есть дочь Инга, которая в сентябре 2022 года родила сына (внук Константин). А со второй женой Анной Шаплыковой артист прожил в браке 20 лет. Она подарила ему двух дочек и сына (Ева, Николь и Иван). В декабре 2021 года они официально развелись. Инициатором разрыва была супруга.
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В ноябре 2023 года Григорий Лепс признался, что у него есть внебрачный сын, с которым он не общается. По словам артиста, его первенец появился в результате мимолетного романа. При этом сам наследник не знает, что у него есть звездный отец. У него самого уже есть семья и работа.