Григорий Лепс трогательно обратился к 15-летнему сыну

Фото: Instagram/gleps

На днях наследнику российского певца Григория Лепса и Анны Шаплыковой исполнилось 15 лет. В честь его дня рождения певец публично обратился к подростку, сообщает Zakon.kz.

Подпись Лепс оставил на коллаже с фотографиями наследника, а также сделал репост публикации бывшей жены – мамы Ивана. Фото: Instagram/a.shaplykova "С днем рождения, сын! Пусть сбываются все мечты. Будь счастлив и здоров, я всегда рядом!", – подписал музыкант пост. Комментаторы присоединились к поздравлениям и отметили сходство подростка с звездным отцом. Фото: Instagram/a.shaplykova От брака с бывшей супругой у Григория Лепса трое детей: Ева, Николь и Иван. Ранее сыновья Розы Рымбаевой показали, как снимают новый клип.

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