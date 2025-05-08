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Культура и шоу-бизнес

Григорий Лепс трогательно обратился к 15-летнему сыну

Артист, фото, социальные сети, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 06:40 Фото: Instagram/gleps
На днях наследнику российского певца Григория Лепса и Анны Шаплыковой исполнилось 15 лет. В честь его дня рождения певец публично обратился к подростку, сообщает Zakon.kz.

Подпись Лепс оставил на коллаже с фотографиями наследника, а также сделал репост публикации бывшей жены – мамы Ивана.

Фото: Instagram/a.shaplykova

"С днем рождения, сын! Пусть сбываются все мечты. Будь счастлив и здоров, я всегда рядом!", – подписал музыкант пост.

Комментаторы присоединились к поздравлениям и отметили сходство подростка с звездным отцом.

Фото: Instagram/a.shaplykova

От брака с бывшей супругой у Григория Лепса трое детей: Ева, Николь и Иван.

Ранее сыновья Розы Рымбаевой показали, как снимают новый клип.

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Аксинья Титова
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