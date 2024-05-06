Андрей Губин ищет спутницу жизни

Мальчик-бродяга российской эстрады Андрей Губин не теряет надежды в свои 50 лет найти спутницу жизни, сообщает Zakon.kz.

Звезда 90-х рассказал журналистам программы "Ты не поверишь", что иногда смотрит на мимо проходящих женщин и любуется ими. Также певцу хочется завести детей от любимой женщины.

"Хочу растить их лет до 15-ти. А 15 лет провести с человеком – это серьезная вещь. Если вам некомфортно, то никакие эротические мероприятия не сможете устраивать". Андрей Губин

Он поделился, что его вполне устраивает "образ жизни монаха". Хотя мимолетные романы в его жизни до сих пор присутствуют.

На днях также стало известно, что лидер группы Little Big станет отцом во второй раз.