Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Андрей Губин ищет спутницу жизни

Клавиши, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2024 04:34 Фото: pixabay
Мальчик-бродяга российской эстрады Андрей Губин не теряет надежды в свои 50 лет найти спутницу жизни, сообщает Zakon.kz.

Звезда 90-х рассказал журналистам программы "Ты не поверишь", что иногда смотрит на мимо проходящих женщин и любуется ими. Также певцу хочется завести детей от любимой женщины.

"Хочу растить их лет до 15-ти. А 15 лет провести с человеком – это серьезная вещь. Если вам некомфортно, то никакие эротические мероприятия не сможете устраивать".Андрей Губин

Он поделился, что его вполне устраивает "образ жизни монаха". Хотя мимолетные романы в его жизни до сих пор присутствуют.

На днях также стало известно, что лидер группы Little Big станет отцом во второй раз.

Алия Абди
Россия Москва 2024 год Музыканты Поп-музыка Семья Любовь
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Алматы, землетрясение, ВКО
Землетрясение произошло в Алматинской области
Землетрясения в Казахстане, МЧС выступило с призывом
Землетрясения в Казахстане: МЧС выступило с призывом
штормовое предупреждение
В каких регионах Казахстана 6 мая ожидаются заморозки
В Алматинской области подстрелили ребенка
Ребенка подстрелили в Алматинской области
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: