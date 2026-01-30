Андрей Губин заговорил о возвращении на сцену

После года молчания Андрей Губин рассказал, как живет сейчас и какие планы строит, сообщает Zakon.kz.

По словам артиста, он не отказывался от музыки и по-прежнему надеется вернуться на сцену, как только позволит здоровье.

Певец дал интервью Woman.ru и рассказал, что уже много лет не выступает из-за серьезного заболевания нервной системы – левосторонней прозопалгии лица, вызывающей постоянные боли. Именно по этой причине он поставил сольную карьеру на паузу.

"Прошло в доброжелательной атмосфере. Собчак в жизни куда приятнее, чем в кадре", – сказал артист.

Сейчас Губин живет в Москве и за городом, планирует уехать в более теплый климат, но пока откладывает поездку из-за дел. Осень и начало зимы оказались для него продуктивными: он написал три новые песни, однако выпускать их пока не спешит.

"У меня всегда есть планы выйти на сцену. Для меня важно, чтобы песни звучали – тогда можно и концерты начинать", – говорит артист.

Также он добавил, что при необходимости готов отдать композиции другим исполнителям. Несмотря на проблемы со здоровьем, Губин настроен оптимистично и отмечает явные улучшения.

"Здоровье все лучше и лучше. Чувствую много сил, и они уходят на любимое дело – музыку", – говорит артист.

В то же время певец признается, что снова столкнулся с периодом жесткой самокритики.

"Мне какое-то время назад казалось, что я стал нормальный парень, а сейчас опять пошел период порицания себя. Я такое уже проходил и вот снова. Сам себя с утра до ночи ругаю. Всегда десятки проблем найдутся: невнимательность, бытовые моменты, в общем, мне есть за что ругать себя. Но я стараюсь вести себя лучше, хотя порой иногда срываюсь, погружаюсь в те же самые проблемы, какие были раньше", – сказал в заключение интервью артист.

Такой период в его жизни уже был и длился он пять-семь лет.

Ранее мы сообщали, что Максим Галкин неожиданно стал новым интернет-крашем.