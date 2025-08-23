#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
537.34
623.05
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
537.34
623.05
6.65
Общество

Творческий коллектив Вооруженных сил Казахстана вызвал фурор на Красной площади в Москве

VII Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня — 2025», фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2025 18:23 Фото: Министерство обороны РК
Музыканты и артисты Центрального военного оркестра и Центрального ансамбля Национального военно-патриотического центра ВС РК выступили на XVII Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня – 2025», посвященном 80-летию Великой Победы, сообщает Zakon.kz.

На главной площади Российской Федерации под звуки попурри из казахских песен рота почетного караула Министерства обороны Казахстана представила дефиле. В исполнении Центрального военного оркестра прозвучали степные напевы, знакомые не только казахстанцам, но и российским любителям музыки.

Фото: Министерство обороны РК

В ознаменование столетия со дня рождения Героя Советского Союза снайпера Алии Молдагуловой воспитанница детской творческой студии "Жас сарбаз", лауреат международных конкурсов Жасмина Тузелова исполнила песню "Алия". Полвека назад эта композиция Сейдоллы Байтерекова на фестивале в Болгарии стала песней года. Трек на казахском языке разлетелся по многим странам.

Фото: Министерство обороны РК

Как отметил начальник военно-оркестрового управления Вооруженных сил РК – главный военный дирижер подполковник Алмас Ибрагимов, с учетом темы фестиваля они привезли в Москву попурри из песен участника Великой Отечественной войны Нургисы Тлендиева "Туған ел", "Саржайлау" и "Өз елім".

Фото: Министерство обороны РК

Фото: Министерство обороны РК

Выступление Центрального военного оркестра Вооруженных сил Казахстана, которому в этом году исполняется 30 лет, сопровождалось громом оваций. Этномотивы не были для собравшейся публики экзотикой, но вызвали бурный восторг.

Напомним, в XVII Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" свое искусство представляют 25 коллективов из России, стран Азии, Африки и Европы. Торжественная церемония его открытия состоялась в День Государственного флага России.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Шымкентцы объединились ради чистого города: за день вывезли 172 тонны мусора
Общество
17:57, Сегодня
Шымкентцы объединились ради чистого города: за день вывезли 172 тонны мусора
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: