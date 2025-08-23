Творческий коллектив Вооруженных сил Казахстана вызвал фурор на Красной площади в Москве

Музыканты и артисты Центрального военного оркестра и Центрального ансамбля Национального военно-патриотического центра ВС РК выступили на XVII Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня – 2025», посвященном 80-летию Великой Победы, сообщает Zakon.kz.

На главной площади Российской Федерации под звуки попурри из казахских песен рота почетного караула Министерства обороны Казахстана представила дефиле. В исполнении Центрального военного оркестра прозвучали степные напевы, знакомые не только казахстанцам, но и российским любителям музыки.

Фото: Министерство обороны РК

В ознаменование столетия со дня рождения Героя Советского Союза снайпера Алии Молдагуловой воспитанница детской творческой студии "Жас сарбаз", лауреат международных конкурсов Жасмина Тузелова исполнила песню "Алия". Полвека назад эта композиция Сейдоллы Байтерекова на фестивале в Болгарии стала песней года. Трек на казахском языке разлетелся по многим странам.

Фото: Министерство обороны РК

Как отметил начальник военно-оркестрового управления Вооруженных сил РК – главный военный дирижер подполковник Алмас Ибрагимов, с учетом темы фестиваля они привезли в Москву попурри из песен участника Великой Отечественной войны Нургисы Тлендиева "Туған ел", "Саржайлау" и "Өз елім".

Фото: Министерство обороны РК

Фото: Министерство обороны РК

Выступление Центрального военного оркестра Вооруженных сил Казахстана, которому в этом году исполняется 30 лет, сопровождалось громом оваций. Этномотивы не были для собравшейся публики экзотикой, но вызвали бурный восторг.

Напомним, в XVII Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" свое искусство представляют 25 коллективов из России, стран Азии, Африки и Европы. Торжественная церемония его открытия состоялась в День Государственного флага России.