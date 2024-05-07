7 мая – День защитника Отечества: история праздника и современные вызовы для армии

Современная казахстанская армия вобрала в себя лучший исторический опыт и новые подходы к формированию вооруженных сил мира. О том, почему День защитника Отчества приходится на 7 мая, чем в армии занимаются женщины и каким странам помогают наши военные, в материале Zakon.kz.

История

Современная история казахстанской армии началась 7 мая 1992 года с указа первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Спустя десять лет было решено поднять статус и престиж военнослужащих республики, и парламент принял решение придать этому дню статус государственного праздника. Тогда же были внесены изменения в перечень праздничных дат в Республике Казахстан.

Фото: akorda.kz

Реальная общая численность вооруженных сил страны справедливо относится к категории государственных тайн, поэтому можно говорить только о тех цифрах, которые назывались в открытых источниках. Например, в 2021 году говорилось, что численный состав казахстанской армии составляет более 70 тыс. человек. Из последней информации, размещенной на сайте Министерства обороны РК, стало известно, что 10% из числа граждан республики, пожелавших заключить контракт и служить в армии, приходится на женщин. "Женщины проходят воинскую службу на должности операторов, связистов, медиков, финансистов и других".

Фото: akorda.kz

Почетный долг

В Казахстане служба в Вооруженных силах является обязательной для граждан страны, если нет проблем со здоровьем и иных законных оснований. Об этом говорится в статье 36 Конституции РК:

"Статья 36 1. Защита Республики Казахстан является священным долгом и обязанностью каждого ее гражданина. 2. Граждане республики несут воинскую службу в порядке и видах, установленных законом".

Фото: akorda.kz

В республике действует современный подход к формированию Вооруженных сил. Помимо призыва в армию молодых людей на один год, граждане страны имеют право заключить контракт. Норма установлена, жестко регулируется законодательством страны и предназначена для тех, кто добровольно желает служить Отечеству. Минимальный срок службы по контракту для добровольцев в армии Казахстана составляет три года. Далее он может быть продлен вплоть до выхода на пенсию.

В Казахстане создана профессиональная структура для подготовки офицерских и высших офицерских кадров для нужд армии. В нее входит несколько высших учебных заведений:

• Национальный Университет обороны РК; • Военный институт Сухопутных войск МО РК; • Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи МО РК; • Военный институт СВО имени Т. Я. Бегельдинова.

Военная доктрина

Очевидно, что учебные программы в военных вузах носят закрытый характер, но они непременно включают в себя ответы на новые вызовы. Два года назад республика внесла изменения в свою Военную доктрину с учетом появившихся видов ведения войны, когда поля сражений переместились из зоны реальности в сферу цифровых технологий и информационных войн.

"В Вооруженных силах созданы подразделения для организации противодействия информационно-психологическому и программно-техническому (кибер) воздействию в войсках. Ведется работа по наращиванию их потенциалов и возможностей. Проводится системная работа по развитию технического и кадрового потенциалов, направленная на формирование современной проактивной системы защиты информации на объектах информатизации военного назначения", – говорится в Военной доктрине Республики Казахстан.

Пожалуй, эта вся информация, доступная для казахстанцев, касающаяся защиты республики от гибридных войн. Но и ее достаточно для понимания того, что власти и военные отлично оценивают ситуацию в мире и способны противостоять угрозам безопасности государства.

Фото: akorda.kz

Помощь миру

Казахстанская армия стала оказывать помощь разным странам мира давно. Вооруженные силы республики действуют только в рамках казахстанских законов и в составе международных миссий. В последний раз о необходимости оказать помощь другим государствам в составе миротворческих сил ООН заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев. В 2022 году по предложению главы республики парламент утвердил численный состав и перечень миссий, в которых наши военные будут участвовать. В миротворческий контингент входят 430 военнослужащих, включая штабных офицеров, военных наблюдателей и специализированные подразделения.

География участия казахстанских миротворцев включает страны:

1) в составе многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике (MINUSCA); 2) миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (MONUSCO); 3) в составе многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA); 4) миссии "Временные силы ООН в Ливане" (UNIFIL).

Но главная миссия казахстанских военных – защита Отечества, и, хотя фраза знакома и звучит привычно, но пока они несут свое дежурство в этот праздничный день, страна может спать спокойно.