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Стали известны фавориты конкурса "Евровидение-2024"

Конкурс, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2024 03:33 Фото: Instagram/eurovision
По предварительным прогнозам фанатов конкурса, главная борьба за победу развернется между Швейцарией и Хорватией, сообщает Zakon.kz.

Швейцарию представляет Немо с почти автобиографической композицией "The code". В свои 24 года Немо называет себя небинарной персоной. И речь в конкурсной песне пойдет о поиске себя. Сама песня – это микс из рэпа, оперной арии и электронной музыки в стиле драм-энд-бейс.

В харизматичности Немо не уступает 28-летний хорват Марко Пуришич. Его сценическое имя Baby Lasagna. На первый взгляд в шуточной композиции "Rim Tim Tagi Dim", которая представляет коктейль из поп-музыки, тяжелого метала и техно поднимается серьезная проблема, связанная с тем, что молодые люди в поисках лучшей жизни вынуждены покидать родные места.

Конкурс, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2024 03:33

Фото: Instagram/the_baby_lasagna_

В первую пятерку фаворитов входят также украинский дуэт Alyona Alyonа & Jerry Heil, Анджелина Манго из Италии и Йост Кляйн из Нидерландов. Немцы надеются, что их исполнитель Isaak преодолеет проклятие последних восьми конкурсов.

А участница из Израиля Эден Голан почти не покидает свой отель и находится под охраной агентов спецслужбы Шабак в Мальме.

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