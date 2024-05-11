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Женился бывший муж Ксении Бородиной

Женился бывший муж Ксении Бородиной , фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2024 01:54 Фото: Instagram/zimamoscow
Бывший муж известной российской телеведущей Ксении Бородиной бизнесмен Курбан Омаров женился в третий раз, сообщает Zakon.kz.

Курбан Омаров опубликовал в своем аккаунте в Instagram несколько фотографий с торжества.

Новой избранницей 43-летнего Омарова стала его 23-летняя возлюбленная Валерия, с которой они были в отношениях более двух лет. 

На опубликованных кадрах запечатлены очертания фигур предполагаемых жениха и невесты. На заднем плане можно разглядеть автомобиль Cadillac и интерьер загса.

Омаров также раскрыл детали свадебного наряда невесты: белое корсетное платье с открытыми плечами, высоким разрезом и длинным шлейфом. В руках Валерии — небольшой букет лилий. Свой образ на свадьбу бизнесмен выбрал сдержанным, в темной рубашке, брюках и галстуке.

Также Курбан Омаров опубликовал фото с сыном.

В феврале 2024 года стало известно, Курбан Омаров сделал предложение своей молодой возлюбленной во время отдыха в Таиланде. Тогда комментаторы неоднозначно восприняли известие. Многие пожелали счастья будущей семье. Но нашлись и те, кто засомневался в долговечности пары, припомнив былые отношения Омарова.

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