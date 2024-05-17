Макпал Исабекова опубликовала кадры с "беременной" фотосессии

Популярная казахстанская артистка Макпал Исабекова, которая сейчас ожидает рождения второго ребенка показала видео бэкстейджа с очень нежной фотосессии, сообщает Zakon.kz.

В Instagram Исабекова написала: "Пусть каждая женщина мечтающая о ребёнке станет мамой".

А подписчики единогласно решили, что беременность певице к лицу, а кто-то сравнил ее с Рианой и даже с Шакирой.

Макпал, как же Вас красит беременность. Такая нежная, красивая, глаз не оторвать. Правильно говорят, самая красивая женщина-беременная.

Какая же красивая Вы, Макпал! Женственная, мудрая, чувствительная.

Красавица. Аман - есен жаныңыз қалсын.

Комментаторы также написали, что скорее всего Макпал и ее супруг ожидают, что у них родится дочь.





Ранее Макпал Исабекова уже публиковала видео с 3D-УЗИ будущего ребенка.

Отметим, что Макпал Исабековой в этом году исполнилось 40 лет. Замуж Макпал вышла 7 июля 2021 года В июне 2022 года она родила сына – мальчика назвали Теодором.







