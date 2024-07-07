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Макпал Исабекова опубликовала фото новорожденной дочери

Исабекова, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2024 17:19 Фото: Instagram/makosyai
Известная казахстанская певица Макпал Исабекова поделилась с поклонниками новостью о рождении второго ребенка, сообщает Zakon.kz.

Фотографию дочери она опубликовала на своей официальной странице в Instagram, но скрыла лицо малышки смайликом.

"Альхамдулиллях, у нас дочь", – подписала певица снимок, опубликованный 6 июля 2024 года.

У Исабековой есть старший сын Теодор, которого она родила в июне 2022 года. 28 июня 2024 года певица трогательно поздравила первенца с двухлетием, разместив в соцсетях красивый видеоролик о его взрослении.

О том, что станет мамой во второй раз, артистка сообщила поклонникам 14 февраля 2024 года. С тех пор она часто рассказывала о том, как проходит ее беременность и радовала казахстанцев фотографиями округлившегося животика.

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