Макпал Исабекова опубликовала фото новорожденной дочери

Известная казахстанская певица Макпал Исабекова поделилась с поклонниками новостью о рождении второго ребенка, сообщает Zakon.kz.

Фотографию дочери она опубликовала на своей официальной странице в Instagram, но скрыла лицо малышки смайликом.

"Альхамдулиллях, у нас дочь", – подписала певица снимок, опубликованный 6 июля 2024 года.

У Исабековой есть старший сын Теодор, которого она родила в июне 2022 года. 28 июня 2024 года певица трогательно поздравила первенца с двухлетием, разместив в соцсетях красивый видеоролик о его взрослении.

О том, что станет мамой во второй раз, артистка сообщила поклонникам 14 февраля 2024 года. С тех пор она часто рассказывала о том, как проходит ее беременность и радовала казахстанцев фотографиями округлившегося животика.