Алан Черкасов обратился за помощью к поклонникам
Фото: Instagram/alansoul82
Известный казахстанский певец Алан Черкасов опубликовал новое видео на странице в Instagram. Исполнитель хита "Красивая история" обратился к слушателям с вопросом, сообщает Zakon.kz.
Пост певец разместил 17 мая 2024 года.
"Помогайте, друзья! Давайте вместе решим, когда сделать премьеру повой песни?" – говорится в подписи к публикации.
Комментаторы оставили ряд комплиментов певцу и предложили свои варианты для премьеры.
- Жду песню.
- Сделай подарок на свой день рождения – 8 июня!
- Шикарный голос, – также отмечают пользователи.
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