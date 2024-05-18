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Алан Черкасов обратился за помощью к поклонникам

Алан Черкасов обратился за помощью, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2024 12:28 Фото: Instagram/alansoul82
Известный казахстанский певец Алан Черкасов опубликовал новое видео на странице в Instagram. Исполнитель хита "Красивая история" обратился к слушателям с вопросом, сообщает Zakon.kz.

Пост певец разместил 17 мая 2024 года.

"Помогайте, друзья! Давайте вместе решим, когда сделать премьеру повой песни?" – говорится в подписи к публикации.

Комментаторы оставили ряд комплиментов певцу и предложили свои варианты для премьеры.

  • Жду песню.
  • Сделай подарок на свой день рождения – 8 июня!
  • Шикарный голос, – также отмечают пользователи.

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Ранее сообщалось, что песня "Дарите женщинам цветы" 20-летнего казахстанского певца Жандаурена Аблаева, более известного как Jazzdauren, за короткое время стала настоящим хитом. Молодой исполнитель решил не останавливаться на достигнутом и выпустил новую композицию.

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