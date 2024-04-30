Алан Черкасов похвастался успехами дочери

Казахстанский певец Алан Черкасов опубликовал совместные снимки с дочерью и рассказал об ее успехах в спорте, сообщает Zakon.kz.

Публикацию исполнитель хита "Красивая история" разместил 30 апреля 2024 года на странице в Instagram.

"Очередное "золото". Горжусь своей дочей. С каждым новым турниром Арнела набирается опыта и уверенности. Успехи дочи очень заметны, а вместе с ними ее рост и трудоспособность. Арнела – трудяга, и я рад это отметить не только как отец. В общем, очередная награда в копилку, идем на новый разряд!" – написал довольный отец.

Стоит отметить, что артист постоянно посещает соревнования дочери и с гордостью рассказывает о ее достижениях.

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