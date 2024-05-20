Как готовится к своему юбилею Димаш Кудайберген

Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген рассказал поклонникам, как отметит свой день рождения, который пройдет 24 мая, сообщает Zakon.kz.

Певец 16 мая на своей странице опубликовал сразу два поста в Instagram.

"Готовлюсь к своему 30-летию. До выступления осталось 4 дня!" – написал он под одним из постов.

Также артист опубликовал фото стадиона в Стамбуле, на котором 24 мая пройдет его концерт. Отметим, что свой день рождения Димаш отпразднует на сцене.

"Привет, Стамбул! Увидемся через четыре дня", – написал он.

Посты собрали тысячи лайков и комментариев. Вот одни из них:

Ждем не дождемся грандиозного празднования 30-летнего юбилея и праздника музыки и во всему "виновник" Димаш, которого безмерно любим.

Ах, где-то среди этих травинок я буду сидеть и ловить каждый звук прекрасного голоса и музыки! Всем нам удачи! Димаш, ждем невозможно как! Пусть все пройдет отлично.

Купаешь нас в своей любви! Рахмет! Обожаем твои селфи. Мурашки от масштаба твоего предстоящего шоу! Желаю тебе получить огромное удовольствие от концерта! Чтобы ты почувствовал насколько сильно ты любим своими поклонниками! Пусть концерт пройдет еще лучше, чем ты планируешь! На стадионе твой концерт будут смотреть сорок тысяч зрителей, а за пределами стадиона будут смотреть прямые эфиры твои поклонники, которые не смогут прилететь на концерт.

Ранее Димаш Кудайберген поделился с поклонниками новым видео.Певец 16 мая на своей странице в Instagram опубликовал кадры со своего концерта, который прошел в Будапеште.



