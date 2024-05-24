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Димаш Кудайберген отмечает юбилей

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 07:04 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
24 мая мегапопулярный исполнитель Димаш Кудайберген празднует 30-летний юбилей, сообщает Zakon.kz.

С раннего утра его страница в Instagram буквально ломится от поздравлений и чувственных пожеланий по случаю 30-летия.

День рождения певца совпадает с его выступлением в Стамбуле, о котором он упомянул в праздничном посте, пожелав поклонникам скорой встречи.

Ранее певец поделился с поклонниками планами на этот день.

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