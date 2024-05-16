Волшебные кадры с концерта опубликовал Димаш Кудайберген

Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген поделился с поклонниками новым видео, сообщает Zakon.kz.

Певец 16 мая на своей странице в Instagram опубликовал кадры со своего концерта, который прошел в Будапеште.

"Незнакомец" в Будапеште. До сих пор не передать через видео то ощущение, когда вся арена подпевает твоим песням. Я фанат своих фанатов", – написал Дима Кудайберген.

Видео собрало тысячи лайков и комментариев. Вот одни из них:

Димаш, мы очень любим петь вместе с вами! Это непередаваемые чувства! А когда поет на казахском, то еще большие эмоции, так как мы прикасаемся к культуре вашей Родины, языку ваших предков. Это наполняет сердце каким-то особым чувством. Мы очень ждем ваш концерт в Стамбуле и надеемся опять спеть всем стадионом! Легкой подготовки, Димаш, шикарного концерта.

Эту песню почти все знают и подпевают, как могут. Ты безгранично счастливый артист Димаш, тебя очень сильно любят, просто боготворят.

Ты потрясающий артист, Димаш! Каждый твой концерт, это что-то особенное.Надеюсь, что увидимся в Праге. Успеха тебе, Димаш, на предстоящем юбилейном концерте в Стамбуле.

Ранее Димаш Кудайберген опубликовал ряд фотографий в новом образе. Результатами фотосессии, сделанной в Китае, он поделился с поклонниками в Instagram.