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82-летний артист Лев Лещенко смертельно болен – СМИ

82-летний артист Лев Лещенко смертельно болен , фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 06:30 Фото: wikimedia/Alexey Yushenkov
У 82-летнего народного артиста России Льва Лещенко обнаружили редкое смертельно опасное заболевание – транстиретиновый амилоидоз, сообщает Zakon.kz.

По информации издания ТВ Центр, транстиретиновый амилоидоз появляется из-за мутаций гена белка транстиретина в организме. При этом заболевании у больного начинаются различные расстройства и проблемы с сердцем.

К счастью, этот недуг лечится, но препарат от него редкий и очень дорогостоящий. Поэтому недавно Лев Лещенко бесплатно получил препарат "Виндамэкс" стоимостью 1,8 млн рублей (9 млн 535 тыс. 495 тенге) как пенсионер, пишет издание.

Также сообщается, что сейчас певец проходит второй курс терапии, которая не мешает ему продолжать давать концерты, заниматься бизнесом и даже посещать светские мероприятия.

Ранее сообщалось, что российский актер Михаил Ефремов готовится к освобождению из колонии.

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