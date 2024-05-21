Казахстанский "Шатунов" восхитил соцсети живым исполнением новой песни

Фото: Instagram/jazzdauren

Мало тех, кто не слышал песню молодого певца из Уральска Жандаурена Аблаева, более известного как Jazzdauren, под названием "Дарите женщинам цветы". Следом за этим хитом он выпустил еще одну композицию "Одноклассники", сообщает Zakon.kz.

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