Казахстанский "Шатунов" восхитил соцсети живым исполнением новой песни
Фото: Instagram/jazzdauren
Мало тех, кто не слышал песню молодого певца из Уральска Жандаурена Аблаева, более известного как Jazzdauren, под названием "Дарите женщинам цветы". Следом за этим хитом он выпустил еще одну композицию "Одноклассники", сообщает Zakon.kz.
20 мая 2024 года Jazzdauren решил порадовать поклонников творчества живым исполнением и опубликовал новое видео.
"Живой звук", – кратко сказано в подписи к ролику на странице в Instagram.
Хвалебные комментарии не заставили себя ждать.
- Как мне понравилась эта песня.
- Какой молодец, какой голос.
- Каждый день слушаю.
- Я теперь только тебя слушаю.
- Песня отличная.
- Бальзам на душу. Продолжай в том же духе, а мы поддержим.
- Хочу вернуться хоть на миг, туда.
- Второй трек прямо в сердце, – пишут пользователи Сети.
Слушатели также отмечают, что "стиль Юры Шатунова продолжает жить". И называют Аблаева никак иначе, как Юрий Шатунов нашего времени.
Стоит отметить, что трек "Дарите женщинам цветы", опубликованный на YouTube 1 марта 2024 года, уже собрал более 36 млн просмотров (по данным на 21 мая).
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