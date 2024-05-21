Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстанский "Шатунов" восхитил соцсети живым исполнением новой песни

Казахстанский &quot;Шатунов&quot; восхитил соцсети живым исполнением новой песни, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 14:53 Фото: Instagram/jazzdauren
Мало тех, кто не слышал песню молодого певца из Уральска Жандаурена Аблаева, более известного как Jazzdauren, под названием "Дарите женщинам цветы". Следом за этим хитом он выпустил еще одну композицию "Одноклассники", сообщает Zakon.kz.

20 мая 2024 года Jazzdauren решил порадовать поклонников творчества живым исполнением и опубликовал новое видео.

"Живой звук", – кратко сказано в подписи к ролику на странице в Instagram.

Хвалебные комментарии не заставили себя ждать.

  • Как мне понравилась эта песня.
  • Какой молодец, какой голос.
  • Каждый день слушаю.
  • Я теперь только тебя слушаю.
  • Песня отличная.
  • Бальзам на душу. Продолжай в том же духе, а мы поддержим.
  • Хочу вернуться хоть на миг, туда.
  • Второй трек прямо в сердце, – пишут пользователи Сети.

Слушатели также отмечают, что "стиль Юры Шатунова продолжает жить". И называют Аблаева никак иначе, как Юрий Шатунов нашего времени.

Стоит отметить, что трек "Дарите женщинам цветы", опубликованный на YouTube 1 марта 2024 года, уже собрал более 36 млн просмотров (по данным на 21 мая).

Читайте также

Звезда сериала &quot;Слово пацана&quot; порадовала поклонников детскими фото
Звезда сериала "Слово пацана" порадовала поклонников детскими фото
&quot;Напомнила Шерон Стоун и принцессу Диану&quot;: Кристина Асмус резко сменила имидж
"Напомнила Шерон Стоун и принцессу Диану": Кристина Асмус резко сменила имидж
Баян Алагузова планы
Баян Алагузова рассказала о трудностях при возвращении в Казахстан из США
Анастасия Московчук
Уральск 2024 год Казахстанский шоу-бизнес
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Какие продукты не стоит есть пожилым людям
Какие продукты не стоит есть пожилым людям
Дожди прекратятся, но ударят заморозки – погода от &quot;Казгидромета&quot; на 21-23 мая
Дожди прекратятся, но ударят заморозки – погода от "Казгидромета" на 21-23 мая
ДГД Алматы, декларирование, мобильные переводы, налоги
Проверка мобильных переводов и декларирование: специальное заявление ДГД Алматы
гибель президента Ирана, глава МИД КНР
Гибель президента Ирана, глава МИД КНР прибыл в Казахстан – главное за день
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: