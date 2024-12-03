"Казахстанский Юрий Шатунов" покорил поклонников новой песней
Ранее мы писали, что "казахстанский Юрий Шатунов" анонсировал выход новой песни, фрагмент которой вызвал вопросы.
Сегодня же, 3 декабря 2024 года, 20-летний артист в Instagram объявил о выходе композиции "Три цветочка".
Поклонники уже назвали новую песню хитом и закидали Жандаурена комплиментами и теплыми пожеланиями:
"Песня – супер".
"Твои песни – просто шедевр! Спасибо за песни".
"Респект, творческого полета души и творческого вдохновения, дорогой".
"Все девочки просто растаяли и счастливы, услышав слова песни. Спасибо".
"Песня – огонь! Очень понравилась, спасибо за песню такую красивую. Был бы еще один куплет".
"Вау... Такие слова впервые прозвучали в жизни всех... Спасибо поэту за такие слова, которые отражают всю жизнь. Спасибо, спасибо!"
"Какая песня классная. Слова – прямо бальзам на душу, музыка и исполнение – класс! Побольше красивых песен-хитов и творческого полета".
28 ноября 2024 года Jazzdauren представил поклонникам трогательное стихотворение, в котором объединил все свои популярные песни.