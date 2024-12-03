"Казахстанский Юрий Шатунов" покорил поклонников новой песней

Молодой казахстанский исполнитель Jazzdauren (настоящее имя Жандаурен Аблаев), который покорил сердца миллионов хитом "Дарите женщинам цветы", выпустил новую песню под названием "Три цветочка", сообщает Zakon.kz.

Ранее мы писали, что "казахстанский Юрий Шатунов" анонсировал выход новой песни, фрагмент которой вызвал вопросы.

Сегодня же, 3 декабря 2024 года, 20-летний артист в Instagram объявил о выходе композиции "Три цветочка".

Поклонники уже назвали новую песню хитом и закидали Жандаурена комплиментами и теплыми пожеланиями:

"Песня – супер".

"Твои песни – просто шедевр! Спасибо за песни".

"Респект, творческого полета души и творческого вдохновения, дорогой".

"Все девочки просто растаяли и счастливы, услышав слова песни. Спасибо".

"Песня – огонь! Очень понравилась, спасибо за песню такую красивую. Был бы еще один куплет".

"Вау... Такие слова впервые прозвучали в жизни всех... Спасибо поэту за такие слова, которые отражают всю жизнь. Спасибо, спасибо!"

"Какая песня классная. Слова – прямо бальзам на душу, музыка и исполнение – класс! Побольше красивых песен-хитов и творческого полета".

28 ноября 2024 года Jazzdauren представил поклонникам трогательное стихотворение, в котором объединил все свои популярные песни.