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Кайрат Нуртас "пожертвовал белыми брюками и новыми туфлями", чтобы показать природу РК

певец, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 23:13 Фото: Instagram/kair_n
Популярный певец Кайрат Нуртас в социальных сетях восхитился природой Казахстана, сообщает Zakon.kz.

21 мая в Instagram он опубликовал ролик на фоне алматинских гор.

"Природа Казахстана прекрасна. Удивительный цветок. Не волнуйтесь, ребята. Это не тюльпан, это обычный цветок мака, который растет в навесе. Пожертвовал своими белыми брюками и новыми туфлями, чтобы показать вам прекрасную природу", – подписал пост артист.

Между тем, поклонницы Нуртаса больше оценили не вид, а самого певца.

– Как сказать, что мне наплевать на природу, потому что я смотрю на твою красоту.

– Ты ромашка среди тюльпанов.

– Как же это мило.

17 мая стало известно, что на певца Кайрата Нуртаса предприниматель подала в суд, но проиграла дело в обеих инстанциях. Суд Астаны дал разъяснение по принятому решению

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