Кайрат Нуртас "пожертвовал белыми брюками и новыми туфлями", чтобы показать природу РК
Фото: Instagram/kair_n
Популярный певец Кайрат Нуртас в социальных сетях восхитился природой Казахстана, сообщает Zakon.kz.
21 мая в Instagram он опубликовал ролик на фоне алматинских гор.
"Природа Казахстана прекрасна. Удивительный цветок. Не волнуйтесь, ребята. Это не тюльпан, это обычный цветок мака, который растет в навесе. Пожертвовал своими белыми брюками и новыми туфлями, чтобы показать вам прекрасную природу", – подписал пост артист.
Между тем, поклонницы Нуртаса больше оценили не вид, а самого певца.
– Как сказать, что мне наплевать на природу, потому что я смотрю на твою красоту.
– Ты ромашка среди тюльпанов.
– Как же это мило.
17 мая стало известно, что на певца Кайрата Нуртаса предприниматель подала в суд, но проиграла дело в обеих инстанциях. Суд Астаны дал разъяснение по принятому решению
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