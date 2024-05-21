Кайрат Нуртас "пожертвовал белыми брюками и новыми туфлями", чтобы показать природу РК

Популярный певец Кайрат Нуртас в социальных сетях восхитился природой Казахстана, сообщает Zakon.kz.

21 мая в Instagram он опубликовал ролик на фоне алматинских гор.

"Природа Казахстана прекрасна. Удивительный цветок. Не волнуйтесь, ребята. Это не тюльпан, это обычный цветок мака, который растет в навесе. Пожертвовал своими белыми брюками и новыми туфлями, чтобы показать вам прекрасную природу", – подписал пост артист.

Между тем, поклонницы Нуртаса больше оценили не вид, а самого певца.

– Как сказать, что мне наплевать на природу, потому что я смотрю на твою красоту. – Ты ромашка среди тюльпанов. – Как же это мило.

17 мая стало известно, что на певца Кайрата Нуртаса предприниматель подала в суд, но проиграла дело в обеих инстанциях. Суд Астаны дал разъяснение по принятому решению