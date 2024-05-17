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Решение в пользу Кайрата Нуртаса объяснил суд Астаны

Суд, Каайрат Нуртас, Астана, иск, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 17:47 Фото: Facebook/Кайрат Нуртас
17 мая стало известно, что на певца Кайрата Нуртаса предприниматель подала в суд, но проиграла дело в обеих инстанциях. Суд Астаны дал разъяснение по принятому решению, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе суда, гражданская коллегия рассмотрела дело по иску предпринимателя к певцу и его продюсеру о признании соглашения недействительным.

"В ноябре 2023 года стороны пришли к устному соглашению о выступлении певца в Атырау на новогоднем корпоративе. Истцом перечислена предоплата в размере 1000 долларов. Из социальной сети Instagram заказчику стало известно, что 30 ноября 2023 года певец выступает в Атырау. Ввиду незначительной разницы между данными мероприятиями, истец посчитал выступление артиста неактуальным. Суд первой инстанции при отказе в удовлетворении иска исходил из отсутствия договора", – пояснили в суде.

То есть, существенные условия, предусматривающие права и обязанности сторон, не были определены.

"При этом, истец не отрицал, что отказ от исполнения обязательств имел место по его инициативе. Данные выводы суда являются соответствующими требованиям ст.153 Гражданского кодекса, согласно которому несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора подтверждать ее совершение, содержание или исполнение свидетельскими показаниями", – отмечено в сообщении.

В связи с этим постановлением Гражданской коллегией суда Астаны решение суда первой инстанции об отказе в иске оставлено без изменения.

В суд на Кайрата Нуртаса подала предпринимательница Ольга Хван, которая и является владелицей самого ресторана, где он должен был выступить. По ее словам, певец полгода не возвращает аванс за несостоявшееся выступление. По словам Ольги Хван, договоренность между ней и мамой артиста Гульназирой Айдарбековой была в устной форме, а предварительный аванс в размере 1 тыс. долларов был внесен наличными при встрече с представителями артиста в Алматы. Но за 1,5 месяца до концерта бизнесвумен передумала и отменила мероприятие, заранее предупредив об этом артиста. Однако предоплату ей не вернули.

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