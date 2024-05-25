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Актриса Маргарита Терехова попала в больницу

Маргарита Терехова, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2024 17:54 Фото: РИА Новости
Советская и российская актриса Маргарита Терехова находится в Боткинской больнице (Москва) в состоянии средней тяжести, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет российское издание РИА Новости со ссылкой на медучреждение.

По неофициальной информации, Telegram-канал Baza пишет, что актрису госпитализировали с внутренним кровотечением. По их данным, в минувшую пятницу, 24 мая, 81-летняя Маргарита Борисовна почувствовала себя плохо.

"В сопровождении сестры актрису доставили в Боткинскую больницу, где врачи диагностировали у Тереховой желудочно-кишечное кровотечение. Артистка находится под наблюдением врачей в состоянии средней тяжести", – пишет Baza.

Маргарита Терехова известна по ролям в таких фильмах, как "Д’Артаньян и три мушкетера", "Собака на сене", "Благочестивая Марта" и многих других.

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