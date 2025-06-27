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Культура и шоу-бизнес

Американская актриса попала в больницу из-за жиросжигающей инъекции

Дженни Моллен попала в больницу, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 21:58 Фото: Instagram/jennymollen
46-летняя американская актриса Дженни Моллен попала в больницу после инъекции жиросжигающего препарата, сообщает Zakon.kz.

В Instagram она опубликовала фотографию с больничной койки, на которой выглядит бледной и обессиленной. По словам Моллен, госпитализация связана с приемом тирзепатида – препарата для лечения диабета II типа, который часто используется не по назначению для снижения веса и подавления аппетита.

"Я побывала в больнице, у меня капельницы на обеих руках, меня вывезла из квартиры скорая помощь. Я думаю, скажем так, я пошла по трудному пути, узнала темную сторону пептидов", – поделилась она.

Тирзепатид имитирует гормоны, которые регулируют уровень сахара в крови и чувство голода, но, как и другие пептиды, может иметь серьезные побочные эффекты.

Отметим, что актриса дебютировала в кино в 2000 году, сыграв роль Сьюзан Карран в эпизоде "Мистер невидимый" телесериала "18 кругов правосудия". В 2009 году Моллен сыграла роль Эмили и написала сценарий к короткометражному фильму "Похищая Кейтлинн", за роль в котором она получила премию "Accolade Competition" (2009) в номинации "Фильм". Всего она сыграла в 26-ти фильмах и телесериалах. Также она пишет для комедийного сайта Playboy и The Smoking Jacket.

Дженни Моллен с 2008 года замужем за звездой "Американского пирога" Джейсоном Биггсом. У пары двое общих детей – Сид и Лазло.

Ранее ученые назвали ловушку для худеющих.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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