Макпал Исабекова рассказала, как попала в больницу

Популярная казахстанская артистка Макпал Исабекова поделилась с подписчиками тем, как попала в больницу, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, артистка решила сделать бюджетный ремонт в квартире, наняла людей. В какой-то момент рабочий задел дрелью трубу в полу.





В итоге с напором воды пришлось бороться 2,5 часа. Беременная певица так разволновалась, что попала в больницу.

"Еще утром я собиралась на день рождения и думала что надеть. А уже вечером попала в больницу с угрозой от перенесенного стресса. Вы в шоке? Я в шоке. Сейчас я говорю об этом с улыбкой, принимая ситуацию, а в тот момент мне было вообще не до улыбки. Я в тот момент была настолько потеряна, потому что я не предполагала, что так будет. У меня был бюджетный ремонт. Когда ты беременна, все кажется таким большим и неподъемным..." – рассказала она поклонникам в Instagram.

По ее словам, до соседей вода не дошла. Но покраска стен теперь плавно переросла в перестилание пола, так как "паркетной доске в двух комнатах пришел конец". Паркет уже демонтировали.





Позже певица опубликовала видео с сыном. Можно сделать вывод, что артистка уже в порядке и находится дома.

Ранее Макпал Исабекова поделилась с подписчиками радостной новостью. Она сообщила, что скоро станет мамой второй раз. Пол будущего ребенка она раскрыла через 3D-УЗИ.