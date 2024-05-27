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Макпал Исабекова рассказала, как попала в больницу

порыв трубы во время ремонта, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 21:16 Фото: скриншот видео
Популярная казахстанская артистка Макпал Исабекова поделилась с подписчиками тем, как попала в больницу, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, артистка решила сделать бюджетный ремонт в квартире, наняла людей. В какой-то момент рабочий задел дрелью трубу в полу.


В итоге с напором воды пришлось бороться 2,5 часа. Беременная певица так разволновалась, что попала в больницу.

"Еще утром я собиралась на день рождения и думала что надеть. А уже вечером попала в больницу с угрозой от перенесенного стресса. Вы в шоке? Я в шоке. Сейчас я говорю об этом с улыбкой, принимая ситуацию, а в тот момент мне было вообще не до улыбки. Я в тот момент была настолько потеряна, потому что я не предполагала, что так будет. У меня был бюджетный ремонт. Когда ты беременна, все кажется таким большим и неподъемным..." – рассказала она поклонникам в Instagram.

По ее словам, до соседей вода не дошла. Но покраска стен теперь плавно переросла в перестилание пола, так как "паркетной доске в двух комнатах пришел конец". Паркет уже демонтировали.


Позже певица опубликовала видео с сыном. Можно сделать вывод, что артистка уже в порядке и находится дома.

Ранее Макпал Исабекова поделилась с подписчиками радостной новостью. Она сообщила, что скоро станет мамой второй раз. Пол будущего ребенка она раскрыла через 3D-УЗИ.

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