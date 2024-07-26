Двухлетний сын Макпал Исабековой попал в больницу
Фото: Instagram/makosyai
Казахстанская певица Макпал Исабекова поделилась с подписчиками неприятной новостью, сообщает Zakon.kz.
Соответствующую информацию исполнительница опубликовала в Stories Instagram.
"Без предисловий... Теодор попал в больницу с правосторонней пневмонией. Я не смогла с ним лечь. Наревелась. Дома дочь грудная, которая тоже немного приболела, а ей всего 20 дней", – написала Исабекова.
Она также призналась, что испытывает стресс, как и двухлетний сын, который не понимает, что происходит, и почему мама то приходит, то уходит.
Фото: Instagram/makosyai
10 июля 2024 года Макпал Исабекову выписали из родильного дома, ее с новорожденной встретили семья и друзья. А уже 11 июля из-за высокого давления она оказалась в больнице.
16 июля звезда раскрыла имя дочери, перед этим пообещав денежный приз тому, кто его угадает.
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