Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Двухлетний сын Макпал Исабековой попал в больницу

Певица , фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2024 19:18 Фото: Instagram/makosyai
Казахстанская певица Макпал Исабекова поделилась с подписчиками неприятной новостью, сообщает Zakon.kz.

Соответствующую информацию исполнительница опубликовала в Stories Instagram.

"Без предисловий... Теодор попал в больницу с правосторонней пневмонией. Я не смогла с ним лечь. Наревелась. Дома дочь грудная, которая тоже немного приболела, а ей всего 20 дней", – написала Исабекова.

Она также призналась, что испытывает стресс, как и двухлетний сын, который не понимает, что происходит, и почему мама то приходит, то уходит.

заболел ребенок Макпал Исабековой, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2024 19:18

Фото: Instagram/makosyai

10 июля 2024 года Макпал Исабекову выписали из родильного дома, ее с новорожденной встретили семья и друзья. А уже 11 июля из-за высокого давления она оказалась в больнице.

16 июля звезда раскрыла имя дочери, перед этим пообещав денежный приз тому, кто его угадает.

Читайте также

новый клип опубликовала Алагузова
Казахстанцы не оценили новый клип Алагузовой для КешYOU с участием Снуп Догга
Певица Алсу разводится с мужем
Развод откладывается: Алсу в очередной раз не развели с мужем
10-летняя дочь Тимати снялась в фильме с Ларисой Гузеевой
10-летняя дочь Тимати снялась в фильме с Ларисой Гузеевой
Ирина Мишура
Исабекова Макпал 2024 год Казахстанский шоу-бизнес
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
НАСА: После вспышки на Солнце на Земле может отключится электричество
НАСА: После вспышки на Солнце на Земле может отключиться электричество
Сильные дожди надвигаются на Казахстан
Сильные дожди надвигаются на Казахстан
спасатели Павлодарская область рудник поиски
Аким Павлодарской области опубликовал фото водителя, погибшего на руднике
мопеды
В МВД озвучили, какие документы понадобятся для регистрации мопедов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: