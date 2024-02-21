Макпал Исабекова рассказала о важном событии, которого ждала пять лет
Фото: Instagram/makosyai
Популярная казахстанская артистка Макпал Исабекова неделей ранее поделилась с подписчиками радостной новостью. Она сообщила, что скоро станет мамой второй раз. Сегодня, 21 февраля 2024 года, певица рассказала о еще одном знаменательном событии, сообщает Zakon.kz.
В подписи к публикации исполнительница гордо отметила: "Этот день настал".
"Я ждала его 5 лет! 5 лет, Карл! Надеюсь, оно того стоило. С днем рождения меня и приятного прослушивания вам, мои любимые". Макпал Исабекова
Также Исабекова уточнила, что новая композиция вышла под названием "Оралшы".
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