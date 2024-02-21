Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Макпал Исабекова рассказала о важном событии, которого ждала пять лет

Макпал Исабекова рассказала о важном событии, которое ждала пять лет Фото: Instagram/makosyai
Популярная казахстанская артистка Макпал Исабекова неделей ранее поделилась с подписчиками радостной новостью. Она сообщила, что скоро станет мамой второй раз. Сегодня, 21 февраля 2024 года, певица рассказала о еще одном знаменательном событии, сообщает Zakon.kz.

В подписи к публикации исполнительница гордо отметила: "Этот день настал".

"Я ждала его 5 лет! 5 лет, Карл! Надеюсь, оно того стоило. С днем рождения меня и приятного прослушивания вам, мои любимые". Макпал Исабекова

Также Исабекова уточнила, что новая композиция вышла под названием "Оралшы".

Материал по теме

Макпал Исабекова успокоила фанатов, опубликовав фото с мужем

В конце 2023 года Исабекова разоткровенничалась с подписчиками и рассказала 19 фактов о себе.

Читайте также

Илья Ильин второй раз стал отцом
Илья Ильин второй раз стал отцом
RaiM показал кадры с модной фотосессии
RaiM показал кадры с модной фотосессии
Откровения певицы Алсу: Считала свое имя странным
Откровения певицы Алсу: Считала свое имя странным
Анастасия Московчук
Исабекова Макпал Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Когда в Казахстане отступят лютые холода
Когда в Казахстане отступят лютые холода
Мороз до минус 63 градуса в ВКО: в "Казгидромет" прокомментировали ситуацию
Мороз до -63° в ВКО: в "Казгидромете" прокомментировали ситуацию
Адыраспан запретили в России
Адыраспан запретили в России
снегопад в городе Алматы в феврале
Зима не сдается: прогноз погоды в Алматы до конца февраля
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: