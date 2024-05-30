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51-летний Эминем намекнул на уход со сцены

51-летний Эминем намекнул на уход со сцены, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 14:28 Фото: Instagram/eminem
Маршалл Брюс Мэтерс III, более известный под псевдонимом Эминем, заинтриговал подписчиков неоднозначной публикацией на личной странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

В блоге американского рэпера 30 мая 2024 года размещен анонс его новой композиции Houdini.

"... и мой последний трюк!" – кратко говорится в описании.

Также и обозначена дата выхода песни – 31 мая 2024 года.

Комментаторы единогласно отметили, что не могут дождаться премьеры. У других же появились вопросы:

  • Последний?
  • Не покидай нас.
  • Эминем – причина, из-за которой я стал слушать рэп...

Эминем является самым продаваемым музыкальным артистом в мире, а также самым продаваемым артистом 2000-х годов. Он назван одним из самых великих музыкантов всех времен многими журналами. Как сольный артист Эминем продал более 100 миллионов альбомов по всему миру и более 107 миллионов своих записей и 44 миллиона копий своих альбомов только в Америке.

Ранее он анонсировал новый альбом The Death of Slim Shady (Coup De Grâce), который выйдет летом 2024 года.

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