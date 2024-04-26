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Эминем анонсировал выход нового альбома

рэпер, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 18:40 Фото: Instagram/eminem
Американский рэп-исполнитель Маршалл Брюс Мэтерс III, более известный как Эминем, объявил о выходе своего 12-го студийного альбома под названием The Death of Slim Shady, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Variety, персонаж Slim Shady является альтер-эго Эминема, и музыкант неоднократно упоминал его в ранних работах.

Трейлер к новому альбому Эминема опубликован в соцсети X. В ролике персонаж-репортер, специализирующийся на криминальных историях, рассказывает о смерти альтер-эго Эминема, вымышленного персонажа Slim Shady.

"Благодаря своим сложным и часто критикуемым рифмам у антигероя, известного как Слим Шейди, не было недостатка во врагах", – говорит репортер.

Кроме того, в ролике появляется рэп-исполнитель 50 Cent и называет Слим Шейди не другом, а психопатом.

После этого в кадре вновь предстает репортер, который говорит, что "грубые тексты и противоречивые выходки" героя, возможно, в конечном итоге привели к его смерти, и предлагает проследить за этой историей.

Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген сегодня, 26 апреля 2024 года, обратился к своим поклонникам. Причина – новая песня на английском языке.

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