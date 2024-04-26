Эминем анонсировал выход нового альбома
Как пишет журнал Variety, персонаж Slim Shady является альтер-эго Эминема, и музыкант неоднократно упоминал его в ранних работах.
Трейлер к новому альбому Эминема опубликован в соцсети X. В ролике персонаж-репортер, специализирующийся на криминальных историях, рассказывает о смерти альтер-эго Эминема, вымышленного персонажа Slim Shady.
"Благодаря своим сложным и часто критикуемым рифмам у антигероя, известного как Слим Шейди, не было недостатка во врагах", – говорит репортер.
Кроме того, в ролике появляется рэп-исполнитель 50 Cent и называет Слим Шейди не другом, а психопатом.
После этого в кадре вновь предстает репортер, который говорит, что "грубые тексты и противоречивые выходки" героя, возможно, в конечном итоге привели к его смерти, и предлагает проследить за этой историей.
THE DEATH OF SLIM SHADY (COUP DE GRÂCE). Summer 2024. https://t.co/J3F45PQDLx pic.twitter.com/tdJ4d4PzV0— Marshall Mathers (@Eminem) April 26, 2024
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