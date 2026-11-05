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Культура и шоу-бизнес

"Необычайно красивая": Эмин Агаларов показал свою 70-летнюю маму

Ирина Агаларова, певица Николь Шерзингер, бизнесмен и певец Эмин Агаларов, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 14:32 Фото: Instagram/irinaagalarova
Известный российский исполнитель и один из богатейших бизнесменов Азербайджана Эмин Агаларов накануне, 4 ноября 2026 года, посвятил своей маме – 70-летней Ирине Агаларовой – публикацию в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией 46-летний предприниматель оставил лаконичную запись "Мама", которую сопроводил смайликом в виде алого сердца. В опубликованном ролике Эмин собрал воедино редкие семейные фотографии и видео с участием родительницы.

"Понимаю, что мама у меня одна. Хочу, чтобы она была счастлива, и все, что она хочет, я готов сделать. Мы вообще никогда не ругаемся, не спорим. Она за меня очень переживает", – говорит Агаларов в видео, в котором на фоне играет его песня "Благодарю, мама".

А мама артиста подчеркнула, что счастлива за сына и рада его успехам.

"Я так тобой горжусь! Как я тебя люблю! Какой ты молодец!" – сказала Ирина Агаларова.

Подписчики практически в один голос заявили, что мама Эмина – необычайной красоты женщина, и пожелали ей долгих лет счастливой жизни. Они также отметили, что Ирина воспитала достойного сына. В целом фанатов тронул пост Агаларова, который они назвали трогательным и нежным:

  • "Я очень рада, что такие есть сыновья".
  • "Эмин, береги мамулю. Она воспитала достойного сына для общества".
  • "Мама... Это священно! Эмин, дай Бог вашей маме здоровья и многих лет жизни".
  • "Эмин, с каким трепетом и нежностью мама говорит о сыне. Женского счастья маме".
  • "Спасибо маме за такого сына, и дай Аллах ей здоровья и долгих счастливых лет жизни".
  • "Эмин, какое трогательное видео. Твоя мама очаровательная и красива, большого счастья ей".
  • "Самые ценные слова от сына, и главные – от матери. Эти слова звучат и в моей семье, и пусть будет в каждой".
  • "Эмин, у вас необычайно красивая мама! Вы на нее очень похожи! Здоровья, счастья, исполнения всех желаний!"
  • "Эмин, у вас очень красивая мама! Женственная, добрая, полна бескрайней любовью к сыну! Мудрая и умная женщина! Счастья ей!"
  • "У вас очень красивая, мудрая и женственная мама! Мама – это просто вселенная, восхищение и уважение! Вы – прекрасный сын! Счастья вам всем!"
  • "Эмин, вы достойный сын! Поэтому мама и гордится вами! Берегите маму, Эмин! Она у вас одна, красивая, мудрая, женственная! Пусть будет счастлива! Аминь!"
  • "Это не просто женщина – это воплощение женственности, мудрости и достоинства. Женщина, в которой живет священный смысл слова мама. Настоящая икона, вызывающая восхищение и глубокое уважение. Ирина Агаларова, любим вас".

Отметим, что Ирина и Араз Агаларовы поженились в 1978 году. Они прожили в браке более 40 лет. У пары – двое детей: сын Эмин и дочь Шейла. В 2023 году появились слухи о разводе. Расставание пары прошло без каких-либо скандалов и огласки в прессе. Известно, что Ирина уехала в США, а Араз Агаларов женился вновь.

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, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 14:32
Отец богатейшего бизнесмена Эмина Агаларова в 70 лет женился на 27-летней избраннице

12 июня 2026 года мы писали, что Эмин Агаларов устроил провокационный эксперимент с женой Аленой Гавриловой. Позднее, 3 июля, он поздравил с днем рождения бывшую супругу Лейлу Алиеву (она вице-президент Фонда Гейдара Алиева и дочь президента Азербайджана Ильхама Алиева).

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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