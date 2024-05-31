Настя Ивлеева ушла в монастырь

Известный российский блогер Настя Ивлеева продолжает удивлять общественность. На этот раз телеведущая направилась в мужской монастырь, сообщает Zakon.kz.

Фотографиями Ивлеева поделилась 30 мая 2024 года в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram/ivleeva360

"Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь", – кратко говорится в описании к публикации.

Фото: Telegram/ivleeva360

Фото: Telegram/ivleeva360

22 мая 2024 года стало известно, что Ивлеева, оскандалившаяся после "голой" вечеринки, кардинально сменила имидж.

30 апреля 2024 года Настя Ивлеева удалила все посты в Instagram, но после вернулась для повторного знакомства.