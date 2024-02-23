Настя Ивлеева прервала молчание
Актриса опубликовала видео с концерта рэпера ОМ в своем Telegram-канале.
"Сила в делах! Дима, спасибо за концерт", – такой краткой подписью Ивлеева поблагодарила музыканта.
Последняя запись в Instagram артистки датируется 27 декабря 2023 года.
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"Голая" вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой состоялась в конце 2023 года в клубе "Мутабор" и вызвала общественный резонанс. Тогда вечеринку посетили Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Дмитрий Билан, Оксана Самойлова и многие другие. Они были одеты согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело.
После этого у участников вечеринки начались проблемы с проектами, а место проведения мероприятия закрыли на 90 суток за нарушение санитарных норм.
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