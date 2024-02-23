Настя Ивлеева прервала молчание

Российский блогер Настя Ивлеева после разразившегося скандала из-за "голой" вечеринки на некоторое время пропала из информационного поля. Но 22 февраля 2024 года телеведущая решила исправить ситуацию, сообщает Zakok.kz.

Актриса опубликовала видео с концерта рэпера ОМ в своем Telegram-канале.

"Сила в делах! Дима, спасибо за концерт", – такой краткой подписью Ивлеева поблагодарила музыканта.

Последняя запись в Instagram артистки датируется 27 декабря 2023 года.

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"Голая" вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой состоялась в конце 2023 года в клубе "Мутабор" и вызвала общественный резонанс. Тогда вечеринку посетили Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Дмитрий Билан, Оксана Самойлова и многие другие. Они были одеты согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело.

После этого у участников вечеринки начались проблемы с проектами, а место проведения мероприятия закрыли на 90 суток за нарушение санитарных норм.

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"Король" российской эстрады уже исправил свое положение. Киркоров активно принимает участие в съемках различных развлекательных шоу.