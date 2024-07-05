Настя Ивлеева похвасталась, что ее сторис просматривает Павел Дуров

4 июля российская блогер и телеведущая Настя Ивлеева похвасталась, что Павел Дуров просматривает ее сторис в Telegram, сообщает Zakon.kz.

Радостным "событием" Ивлеева, которая сейчас с мамой отдыхает в городе Суздаль, поделилась с подписчиками в своем Telegram-канале.

Днями ранее другая российская телеведущая Яна Рудковская попала в центр внимания общественности из-за своего выступления на очередном гламурном мероприятии. Как оказалось, светская львица отчитала организаторов вечеринки.