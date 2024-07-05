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Настя Ивлеева похвасталась, что ее сторис просматривает Павел Дуров

Telegram, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 05:55 Фото: Telegram/Настя Ивлеева
4 июля российская блогер и телеведущая Настя Ивлеева похвасталась, что Павел Дуров просматривает ее сторис в Telegram, сообщает Zakon.kz.

Радостным "событием" Ивлеева, которая сейчас с мамой отдыхает в городе Суздаль, поделилась с подписчиками в своем Telegram-канале.

Днями ранее другая российская телеведущая Яна Рудковская попала в центр внимания общественности из-за своего выступления на очередном гламурном мероприятии. Как оказалось, светская львица отчитала организаторов вечеринки.

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