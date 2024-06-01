Дженнифер Лопес отменила гастроли ради семьи

Певица Дженнифер Лопес отменила гастрольный тур по Северной Америке, запланированный на лето 2024 года, чтобы провести время с семьей, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил NME.

"Я убита горем и опустошена из‑за того, что подвожу вас", – обратилась к поклонникам Лопес.

В письме, направленном им, она подчеркнула, что не стала бы отменять гастроли, "если бы не чувствовала, что это абсолютно необходимо". Певица пообещала, что загладит свою вину перед фанатами в будущем.

Фото: Instagram/jlo

Хейтеры тут же распустили слухи, что отказ от тура связан с состоянием звездного брака. Ранее в СМИ появилась информация, что в семье знаменитостей возник разлад.

Также стало известно, что дочь актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло подала документы об отказе от фамилии отца в день своего 18-летия.