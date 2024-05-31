Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально отказалась от фамилии отца

Дочь Брэда Питта официально отказалась от фамилии отца, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 19:31 Фото: Instagram/ shiloh_jp
Дочь актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло подала документы об отказе от фамилии отца в день своего 18-летия, сообщает Zakon.kz.

Из ее имени исчезнет часть "Питт", и она останется просто Шайло Джоли, пишет TMZ.

Это решение стало не единственным подобным случаем среди детей звездной пары. Несколькими днями ранее 15-летняя Вивьен была указана в программе спектакля "Аутсайдеры" только как Вивьен Джоли, хотя раньше она использовала двойную фамилию.

Ранее таблоиды сообщали, что бойкот Вивьен отцу Шайло не поддерживала и отмечала, что переживает за отца. Почему 18-летняя девушка изменила позицию – неизвестно.

В материале отмечается, что другие дети – Захара, Мэддокс и Вивьен – также используют только фамилию матери.

В 2016 году Анджелина подала на развод с Брэдом и запросила полную опеку над шестью детьми: Вивьен, Захарой, Мэддоксом, Шайло, Паксом и Ноксом.

Брэд Питт ранее назвал экс-супругу Анджелину Джоли лицемеркой после обвинений в побоях. Актриса сообщала, что он поднимал руку на нее и детей. По словам актера, Джоли постоянно использует соглашения о неразглашении при работе со своей командой.

Лето 2023 года Брэд Питт провел с новой возлюбленной на вилле Анджелины Джоли.

Читайте также

Настя Ивлеева ушла в монастырь
Настя Ивлеева ушла в монастырь
Максим Фадеев объяснил, почему посвятил песню Салтанат Нукеновой
Максим Фадеев объяснил, почему посвятил песню Салтанат Нукеновой
Киркоров нежно попрощался с Анастасией Заворотнюк
Киркоров нежно попрощался с Анастасией Заворотнюк
Айсулу Омарова
Интересное Голливуд Джоли Анджелина Питт Брэд 2024 год Звезды
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Несколько дней в Алматы будут перекрывать дороги из-за высоких гостей
Несколько дней в Алматы будут перекрывать дороги из-за высоких гостей
Выпуск новой 10-тысячной купюры: Нацбанк сделал важное заявление
Выпуск новой 10-тысячной купюры: Нацбанк сделал важное заявление
Вокруг Астаны выставили посты полиции: в МВД дали объяснение
Вокруг Астаны выставили посты полиции: в МВД дали объяснение
Киркоров нежно попрощался с Анастасией Заворотнюк
Киркоров нежно попрощался с Анастасией Заворотнюк
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: