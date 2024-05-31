Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально отказалась от фамилии отца

Дочь актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло подала документы об отказе от фамилии отца в день своего 18-летия, сообщает Zakon.kz.

Из ее имени исчезнет часть "Питт", и она останется просто Шайло Джоли, пишет TMZ.

Это решение стало не единственным подобным случаем среди детей звездной пары. Несколькими днями ранее 15-летняя Вивьен была указана в программе спектакля "Аутсайдеры" только как Вивьен Джоли, хотя раньше она использовала двойную фамилию.

Ранее таблоиды сообщали, что бойкот Вивьен отцу Шайло не поддерживала и отмечала, что переживает за отца. Почему 18-летняя девушка изменила позицию – неизвестно.

В материале отмечается, что другие дети – Захара, Мэддокс и Вивьен – также используют только фамилию матери.

В 2016 году Анджелина подала на развод с Брэдом и запросила полную опеку над шестью детьми: Вивьен, Захарой, Мэддоксом, Шайло, Паксом и Ноксом.

Брэд Питт ранее назвал экс-супругу Анджелину Джоли лицемеркой после обвинений в побоях. Актриса сообщала, что он поднимал руку на нее и детей. По словам актера, Джоли постоянно использует соглашения о неразглашении при работе со своей командой.

Лето 2023 года Брэд Питт провел с новой возлюбленной на вилле Анджелины Джоли.