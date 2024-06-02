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Дженнифер Лопес высмеяли в Сети

Дженнифер Лопес высмеяли в Сети , фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2024 19:17 Фото: Instagram/jlo
Одну из самых высокооплачиваемых голливудских актрис и певицу Дженнифер Лопес высмеяли в Сети из-за отмены гастрольного тура по семейным обстоятельствам, сообщает Zakon.kz.

Издание Daily Mail опубликовало статью о том, что певицу впервые заметили на публике после сообщений о приостановке гастролей. Папарацци запечатлели Дженнифер Лопес, когда она направлялась в танцевальную студию.

Под публикацией читатели портала раскритиковали артистку за то, что она не рассказала о настоящей причине отмены выступлений:

  • Мне нравится теория о том, что кризис в браке был сфабрикован как предлог для отмены тура, чтобы провести время с семьей, хотя на самом деле причиной отмены стала плохая продажа билетов.
  • Она отменила выступление, потому что не смогла продать билеты.
  • Отменила тур, чтобы побыть с семьей. Не знал, что ее семья живет в танцевальной студии.
  • По моему мнению, ей пришлось поставить семью на первое место, поскольку выяснилось, что никто не хочет видеть ее на сцене.
  • Я думаю, пришло время выплатить ее танцевальной команде выходное пособие.

Ранее стало известно, что Дженнифер Лопес отменила гастрольный тур по Северной Америке, запланированный на лето 2024 года, чтобы провести время с семьей. В письме, направленном им, она подчеркнула, что не стала бы отменять гастроли, "если бы не чувствовала, что это абсолютно необходимо". Певица пообещала, что загладит свою вину перед фанатами в будущем.

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