Дрессировщик Запашный рассказал о состоянии дочери после падения с лошади
Фото: Instagram/eva_zapashnaya
Аскольд Запашный рассказал о самочувствии дочери после падения с лошади, которое произошло во время выступления в цирке, сообщает Zakon.kz.
Дрессировщик и народный артист России Аскольд Запашный рассказал 5-tv.ru, что его дочери Еве предстоит месяц восстанавливаться после падения с лошади. Он отметил, что дочь чувствует себя нормально, ей наложили гипс после перелома.
2 июня стало известно, что выполняя элементы джигитовки Ева получила перелом трех костей после падения лошади в цирке. Во время тренировки конь поскользнулся и упал прямо на 14-летнюю артистку.
Эдгар Запашный одним из первых навестил свою племянницу, которую госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
А внешность старшей дочери Джигана и Самойловой раскритиковали в Сети.
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