Запашная сломала обе руки во время выступления в Кемеровском цирке

Во время выступления в Кемеровском государственном цирке воздушная гимнастка Валерия Запашная, выполняя сложный трюк упала с высоты около шести метров, сообщает Zakon.kz.

Об этом в Telegram написал народный артист РФ Эдгард Запашный.

"В результате падения у артистки переломы обеих рук. В данный момент лучшие хирурги Кузбасса помогают пострадавшей", – говорится в сообщении.





После шоу сестру навестил Ярослав Запашный.





Ранее, 2 июня 2024 года, стало известно, что, выполняя элементы джигитовки, Ева, дочь Аскольда Запашного, получила перелом трех костей после падения с лошади в цирке. Во время тренировки конь поскользнулся и упал прямо на 14-летнюю артистку.

