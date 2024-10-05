Запашная сломала обе руки во время выступления в Кемеровском цирке
Фото: скриншот видео
Во время выступления в Кемеровском государственном цирке воздушная гимнастка Валерия Запашная, выполняя сложный трюк упала с высоты около шести метров, сообщает Zakon.kz.
Об этом в Telegram написал народный артист РФ Эдгард Запашный.
"В результате падения у артистки переломы обеих рук. В данный момент лучшие хирурги Кузбасса помогают пострадавшей", – говорится в сообщении.
После шоу сестру навестил Ярослав Запашный.
Ранее, 2 июня 2024 года, стало известно, что, выполняя элементы джигитовки, Ева, дочь Аскольда Запашного, получила перелом трех костей после падения с лошади в цирке. Во время тренировки конь поскользнулся и упал прямо на 14-летнюю артистку.
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