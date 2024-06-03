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Внешность старшей дочери Джигана и Самойловой раскритиковали в Сети

Внешность старшей дочери Джигана и Самойловой раскритиковали в Сети, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 16:03 Фото: Instagram/samoylovaoxana
Российская бизнесвумен и блогер Оксана Самойлова 3 июня 2024 года опубликовала семейные фотографии, но ее подписчики вместо восторженных комментариев раскритиковали внешность старшей дочери Ариелы, сообщает Zakon.kz.

Снимками под названием "Моя большая и самая любимая семья" супруга рэпера Джигана поделилась в Instagram.

"Нас так много и мы все такие разные, неидеальные, неудобные, непослушные, каждый со своим мнением, своими эмоциями, мыслями и чувствами. И это прекрасно. Самое большое счастье – наблюдать, как растут твои дети, быть рядом с ними. Три года назад у нас была такая же съемка – самая последняя фотка в карусели", – написала Оксана Самойлова.

Также бизнесвумен поинтересовалась у своих фолловеров, кто изменился больше всех. Ответ фолловеров не заставил себя долго ждать:

  • "А зачем Ари уже губы накачали?"
  • "Старшая такая была красивая, что с ней?"
  • "Ох эти брови. Скоро пройдет и будут вопросы: "Мам, как ты такое допустила?"
  • "Ари прям заставили. Раньше Джиган был на всех фотках недовольный, теперь – дочь".
  • "Ари прям жестко накрыл переходный возраст. Может, к психологу? Чтоб не усугубилось".
  • "Ну конечно, Ари. В подростковый период все детки меняются. Оч жду изменений Леи, вот она расцветет, как лебедь".

Отметим, у Оксаны Самойловой и Джигана четверо детей: Ариелла, Лея, Майя и Давид.

Ранее пользователи Сети сравнили певицу Алсу с блогером Оксаной Самойловой. Подробнее об этом здесь.

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