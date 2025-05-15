Сабина Алтынбекова уехала из Казахстана

Известная спортсменка Сабина Алтынбекова, которая является одной из самых красивых волейболисток Казахстана, порадовала фанатов новой публикацией, сообщает Zakon.kz.

15 мая она на своей странице в Instagram сообщила, что уехала в ОАЭ в отпуск. Также спортсменка опубликовала серию красивых фотографий.

Поклонники оставили множество лайков и комментариев:

Как всегда прекрасна!

Красотка!

Шикарная и красивая!

А ранее Турсынбек Кабатов показал подросших сыновей.

