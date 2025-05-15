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Культура и шоу-бизнес

Сабина Алтынбекова уехала из Казахстана

Сабина Алтынбекова, ОАЭ , фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 22:35 Фото: Instagram/altynbekova_20
Известная спортсменка Сабина Алтынбекова, которая является одной из самых красивых волейболисток Казахстана, порадовала фанатов новой публикацией, сообщает Zakon.kz.

15 мая она на своей странице в Instagram сообщила, что уехала в ОАЭ в отпуск. Также спортсменка опубликовала серию красивых фотографий. 

Поклонники оставили множество лайков и комментариев:

  • Как всегда прекрасна!
  • Красотка!
  • Шикарная и красивая!

А ранее Турсынбек Кабатов показал подросших сыновей.

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Айсулу Омарова
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