Сабина Алтынбекова уехала из Казахстана
Фото: Instagram/altynbekova_20
Известная спортсменка Сабина Алтынбекова, которая является одной из самых красивых волейболисток Казахстана, порадовала фанатов новой публикацией, сообщает Zakon.kz.
15 мая она на своей странице в Instagram сообщила, что уехала в ОАЭ в отпуск. Также спортсменка опубликовала серию красивых фотографий.
Поклонники оставили множество лайков и комментариев:
- Как всегда прекрасна!
- Красотка!
- Шикарная и красивая!
А ранее Турсынбек Кабатов показал подросших сыновей.
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