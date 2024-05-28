Сабина Алтынбекова рассказала, кто ее никогда не предаст

Популярная казахстанская воллейболистка Сабина Алтынбекова 28 мая 2024 года разоткровенничалась с подписчиками в Instagram и рассказала им, кто ее никогда не предаст, сообщает Zakon.kz.

По словам спортсменки, речь о ее родной сестре.

"Здорово иметь родную сестру. Вы – лучшие подруги, которые никогда друг друга не предадут и всегда рядом", – написала Сабина Алтынбекова под публикацией.

Отметим, что неделю назад воллейболистка сообщила, что у нее отпуск. Позднее стало известно, что Алтынбекова улетела в Египет с сестрой.

В конце января 2024 года Сабина Алтынбекова напугала поклонников. Чем именно, можете узнать здесь.