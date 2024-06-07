Скандал разгорается между Собчак и Бузовой после "голого" выступления певицы

Бывшие звезды скандального реалити-шоу "Дом-2" Ксения Собчак и Ольга Бузова устроили разборки в Сети. Причина – откровенный наряд исполнительницы хита "Танцуй под Бузову" на выступлении в День защиты детей в Уфе, сообщает Zakon.kz.

Напомним, 1 июня 2024 года Ольга Бузова выступила на концерте в Уфе. Наряд певицы многих возмутил, в том числе депутата башкирского парламента Рустема Ахмадинурова. Выбранный для выступления костюм он назвал откровенным. "Сегодня День защиты детей. Там куча детишек. Она вообще в адеквате?!" – написал он.

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Не осталась в стороне и журналистка Ксения Собчак, которая 3 июня поделилась своим мнением в Telegram-канале, опубликовав видео выступления бывшей коллеги в Уфе:

"Я реально запуталась. Можете мне объяснить, дорогая администрация президента, почему Ивлеевой на вечеринке в белье нельзя, а осудившей "голую вечеринку" Бузовой на вечеринке VK в белье – можно? В чем разница? Или нельзя именно с изумрудом? Если что, я не ропщу, спрашиваю для друга. Вообще, классно, что женщины еще где-то в России могут так свободно выступать в 2024 году. Но это, наверное, пока делегация "Талибана" не доедет до какого-нибудь очередного важного российского форума в условной Уфе. Как говорится, за вопрос извини".

Фото: Telegram/bloodysx

Ольга Бузова ответила на мнение бывшей коллеги по "Дому-2" спустя несколько дней. В ночь на 6 июня в своем Telegram-канале певица опубликовала стихотворение Сабины Вахидовой "Белое пальто", намекнув на лицемерие со стороны "Блондинки в шоколаде". Исполнительница хита "Танцуй под Бузову" прикрепила к своему ответу видео стриптиза, который Ксения Собчак исполняла на своей свадьбе с Константином Богомоловым, а также кадры с "голой" вечеринки Ивлеевой и обнаженную фотографию мужа блондинки, прикрывающего листком бумаги нижнюю часть тела.

Фото: Telegram/byzovahouse

"Большой привет Ксении Анатольевне", – заключила Ольга Бузова.

6 июня журналистка обратилась к своим подписчикам:

"Друзья, а вы читать умеете? У вас в школе было задание "прочитать текст и ответить на вопросы"? Если нет, то сейчас проведу занятие. Где вы увидели, что я критикую наряд Бузовой? Может быть, фразой "Здорово, что хоть где-то в таком виде еще появляются девушки"? Если я кого-то и критикую, то двойные стандарты: когда совершенно непонятно, что можно, а что нельзя. Почему Настя Ивлеева полгода сидит без работы за примерно такой же наряд на закрытой вечеринке? Почему нас всех отменили на полгода? Этот вопрос касается не только того, кто в трусах, а кто без. Тут скорее про то, что либо крестик, либо трусы. Если талибы на форуме – отпустите Кеворкову, например. Как ни странно – это тот же кейс, что и Бузова vs. Ивлеева. Да, я нахожусь в той стадии принятия, когда смиряешься со всеми законами РФ, даже с теми, которые не нравятся и кажутся, кхм, перебором. Но я не успеваю за причудливой логикой преступлений и наказаний".

Фото: Telegram/bloodysx

"Голая" вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой состоялась в конце 2023 года в клубе "Мутабор" и вызвала общественный резонанс. Тогда вечеринку посетили Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Дмитрий Билан, Оксана Самойлова и многие другие. Они были одеты согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело.

Позже почти все звездные участники "голой вечеринки" разместили на своих страницах в соцсетях видеообращения с извинениями, в том числе Анастасия Ивлеева (она сделала это дважды).