Бузову затравили за откровенный наряд в День защиты детей

Ажиотажная 38-летняя певица Ольга Бузова вновь попала под шквал критики. На этот раз известная телеведущая выступила в День защиты детей в Башкирии в весьма откровенном наряде, сообщает Zakon.kz.

В стороне не остался и депутат башкирского парламента Рустем Ахмадинуров. Свой комментарий о выступлении он оставил в Telegram-канале.

"Ольга Бузова в Уфе выступила в откровенном наряде. Сегодня День защиты детей. Там куча детишек. Она вообще в адеквате?!" – написал он.

Сама же актриса поблагодарила зрителей.

"Уфа, спасибо за любовь и за теплый прием. Как вам наш образ сегодня?" – обратилась бывшая участница реалити-шоу "Дом-2".

Не все поклонники смогли поддержать кумира. Многие нелестно отозвались о выбранном наряде.

К сожалению, Ольга, я больше не могу созерцать ваши труды. Это не культура, это дно!

На Ивлеевской вечеринке хотя бы детей не было.

Бесовщина на сцене! Почему никто не принимает меры!?

Уже смахивает на сатанинскую секту.

Вы бы видели, что пишут люди в уфимских группах (и не только) про ее выступление. Это жесть...

Кто там говорил, что Ивлеева это кринж года?

У вас возраст, когда нужно выглядеть красиво и нельзя выглядеть пошло, – пишут возмущенные пользователи.

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В конце апреля Бузова попала в больницу. Тогда она вышла на связь и рассказала подписчикам о самочувствии.