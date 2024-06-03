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Бузову затравили за откровенный наряд в День защиты детей

Бузову раскритиковали за откровенный наряд в День защиты детей, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 13:06 Фото: Instagram/buzova86
Ажиотажная 38-летняя певица Ольга Бузова вновь попала под шквал критики. На этот раз известная телеведущая выступила в День защиты детей в Башкирии в весьма откровенном наряде, сообщает Zakon.kz.

В стороне не остался и депутат башкирского парламента Рустем Ахмадинуров. Свой комментарий о выступлении он оставил в Telegram-канале.

"Ольга Бузова в Уфе выступила в откровенном наряде. Сегодня День защиты детей. Там куча детишек. Она вообще в адеквате?!" – написал он.

Сама же актриса поблагодарила зрителей.

"Уфа, спасибо за любовь и за теплый прием. Как вам наш образ сегодня?" – обратилась бывшая участница реалити-шоу "Дом-2".

Не все поклонники смогли поддержать кумира. Многие нелестно отозвались о выбранном наряде.

  • К сожалению, Ольга, я больше не могу созерцать ваши труды. Это не культура, это дно!
  • На Ивлеевской вечеринке хотя бы детей не было.
  • Бесовщина на сцене! Почему никто не принимает меры!?
  • Уже смахивает на сатанинскую секту.
  • Вы бы видели, что пишут люди в уфимских группах (и не только) про ее выступление. Это жесть...
  • Кто там говорил, что Ивлеева это кринж года?
  • У вас возраст, когда нужно выглядеть красиво и нельзя выглядеть пошло, – пишут возмущенные пользователи.

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В конце апреля Бузова попала в больницу. Тогда она вышла на связь и рассказала подписчикам о самочувствии.

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