Бузову затравили за откровенный наряд в День защиты детей
Фото: Instagram/buzova86
Ажиотажная 38-летняя певица Ольга Бузова вновь попала под шквал критики. На этот раз известная телеведущая выступила в День защиты детей в Башкирии в весьма откровенном наряде, сообщает Zakon.kz.
В стороне не остался и депутат башкирского парламента Рустем Ахмадинуров. Свой комментарий о выступлении он оставил в Telegram-канале.
"Ольга Бузова в Уфе выступила в откровенном наряде. Сегодня День защиты детей. Там куча детишек. Она вообще в адеквате?!" – написал он.
Сама же актриса поблагодарила зрителей.
"Уфа, спасибо за любовь и за теплый прием. Как вам наш образ сегодня?" – обратилась бывшая участница реалити-шоу "Дом-2".
Не все поклонники смогли поддержать кумира. Многие нелестно отозвались о выбранном наряде.
- К сожалению, Ольга, я больше не могу созерцать ваши труды. Это не культура, это дно!
- На Ивлеевской вечеринке хотя бы детей не было.
- Бесовщина на сцене! Почему никто не принимает меры!?
- Уже смахивает на сатанинскую секту.
- Вы бы видели, что пишут люди в уфимских группах (и не только) про ее выступление. Это жесть...
- Кто там говорил, что Ивлеева это кринж года?
- У вас возраст, когда нужно выглядеть красиво и нельзя выглядеть пошло, – пишут возмущенные пользователи.
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