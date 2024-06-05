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Многодетная звезда сериала "Универ" раскрыла имя четвертого сына

Многодетная звезда сериала &quot;Универ&quot; раскрыла имя четвертого сына, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 19:54 Фото: Instagram/mkozhevnikova
Российская актриса Мария Кожевникова 5 июня 2024 года, спустя более восьми месяцев, раскрыла имя четвертого сына, сообщает Zakon.kz.

Звезда сериала "Универ" в Instagram заявила, что сегодня прекрасный день, поэтому ей захотелось поделиться с подписчиками новостью.

"Своего четвертого сына мы назвали Александром! Точнее, так назвал его мой папа, тоже Александр. Решили уважить олимпийского чемпиона. Впервые наш дедушка вмешался в определение имени, и когда я была на 7-8 месяце беременности, начал разговоры про имя Александр. Я отшучивалась, так как никогда заранее не придумывала имена детям, а только после рождения, увидев малыша, называли. Когда сыночек родился, папа пошел в наступление и каждый разговор начинался: "Вы назвали малыша Александром?", в результате, я перестала брать трубку, а папа продолжил звонить мужу", – рассказала Мария Кожевникова.

По словам многодетной актрисы, через пару дней, когда она еще лежала в роддоме, ей позвонил муж и сказал, что больше не может выдерживать такой натиск, и предложил назвать сына Александром.

"И вот теперь в нашей семье растет очень активный, улыбчивый #Александр! Прошу любить и жаловать", – заключила Мария Кожевникова.

Фолловерам актрисы имя Александр понравилось, и они пожелали малышу расти здоровым:

  • "Красивое мужественное имя".
  • "И сами бы назвали в честь такого-то папы! Здоровья всем!".
  • "Александр – замечательное имя! Расти здоровеньким, малыш!".
  • "Очень красивое и величественное имя, Александру крепкого здоровья и всех земных благ".

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О том, что Мария Кожевникова стала мамой в четвертый раз, стало известно 25 сентября 2023 года из ее поста в Instagram. Актриса замужем за бизнесменом Евгением Васильевым почти 11 лет – они обвенчались в конце августа 2013 года. Теперь у супругов четверо сыновей.

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