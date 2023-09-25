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Звезда сериала "Универ" стала мамой в четвертый раз

Звезда сериала "Универ" стала мамой в четвертый раз Фото: Instagram/mkozhevnikova
Российская актриса Мария Кожевникова, получившая известность благодаря роли Аллы Гришко в комедийном сериале "Универ", сообщила подписчикам прекрасную новость, сообщает Zakon.kz.

"4 раз мама! Добро пожаловать! Любовь и благодарность", – гласит подпись к фотографиям.

Стоит отметить, что актриса и бизнесмен Евгений Васильев уже воспитывают трех сыновей. Комментаторы поздравляют и уточняют, кто же родился: мальчик или девочка.

  • Мальчик? Поздравляю вас! Будет целая хоккейная команда! Ну в пятый раз точно будет девочка
  • Здоровья, берегите себя и малыша, еще бы знать пол ребенка.
  • Всем, конечно, интересно, прежде всего, кто же родился.
  • Это такое счастье! Здоровья. Поздравляю!
  • Поздравляю! Спокойных ночей и здоровья!

15 сентября 2023 года казахстанский вайнер Сергазы Токтарбек (Sekavines) также поделился радостной новость: он стал папой второй раз.

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