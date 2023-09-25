Звезда сериала "Универ" стала мамой в четвертый раз
Фото: Instagram/mkozhevnikova
Российская актриса Мария Кожевникова, получившая известность благодаря роли Аллы Гришко в комедийном сериале "Универ", сообщила подписчикам прекрасную новость, сообщает Zakon.kz.
"4 раз мама! Добро пожаловать! Любовь и благодарность", – гласит подпись к фотографиям.
Стоит отметить, что актриса и бизнесмен Евгений Васильев уже воспитывают трех сыновей. Комментаторы поздравляют и уточняют, кто же родился: мальчик или девочка.
- Мальчик? Поздравляю вас! Будет целая хоккейная команда! Ну в пятый раз точно будет девочка
- Здоровья, берегите себя и малыша, еще бы знать пол ребенка.
- Всем, конечно, интересно, прежде всего, кто же родился.
- Это такое счастье! Здоровья. Поздравляю!
- Поздравляю! Спокойных ночей и здоровья!
15 сентября 2023 года казахстанский вайнер Сергазы Токтарбек (Sekavines) также поделился радостной новость: он стал папой второй раз.
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