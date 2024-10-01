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Звезда сериала "Универ" спровоцировала слухи о пятой беременности

Звезда сериала &quot;Универ&quot; спровоцировала слухи о пятой беременности, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2024 13:07 Фото: Instagram/mkozhevnikova
На днях российская актриса Мария Кожевникова посетила светское мероприятие. На красную дорожку многодетная мама вышла в платье свободного кроя, что сразу стало поводом для слухов о ее беременности. Кожевникова решила не создавать интригу и выступила с заявлением, сообщает Zakon.kz.

Кроме посетителей церемонии с вопросами и предположениями о пятой беременности выступили и комментаторы после того, как Кожевникова разместила 30 сентября на странице в Instagram снимки.

Среди дифирамб актрисе можно встретить и следующие предположения с пожеланиями:

  • Машенька, закрадываются мысли, что вы снова беременны!
  • Желаю вам, Маша, дочку. Вы прекрасны! Легкой беременности!
  • Надеюсь, вы за девочкой собрались.
  • Снова малыш!

На следующий день, 1 октября, Кожевникова опубликовала еще один пост. В нем она заявила, что не находится в положении, так как "не пришла в себя еще от четвертого". По ее словам, к комментированию домыслов ее побудил "разрывающийся телефон".

Далее она продолжила, что из-за преддиабета не может прийти к своему привычному весу.

"Я не хочу пользоваться кардинальными методами. Мне даже предложили нынче модный препарат, на котором многие худеют, но я не хочу тех побочек, про которые многие умалчивают". Мария Кожевникова

В продолжении общественный деятель уточняет, что хочет поддержать людей, у которых проблемы со здоровьем.

"Особенно сложно женщинам после беременности, когда нарушается гормональный фон, а общество давит! Да, не все приходят быстро в себя! А с каждой последующей беременностью – это сделать все сложнее и сложнее! И здесь, наоборот, необходима поддержка и вера, что все получится. Я хочу быть здоровой, поэтому использую только диету, физическую нагрузку и бады. Но, к сожалению, это забег на длинную дистанцию".Мария Кожевникова

В заключении она показала фото на заставке, которое служит для нее большой мотивацией.

Кожевникова, получившая известность благодаря роли Аллы Гришко в комедийном сериале "Универ", растит четверых сыновей вместе с бизнесменом Евгением Васильевым: 10-летнего Ивана, 9-летнего Максима, 7-летнего Василия и годовалого Александра.

Пара вместе с 2013 года, но официально они не женаты.

Анастасия Московчук
Россия 2024 год Социальные сети Актеры Беременность Телесериалы Семья Знаменитости
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