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"Вымоленное чудо": 41-летняя Сати Казанова ждет первенца

&quot;Вымоленное чудо&quot;: 41-летняя Сати Казанова ждет первенца, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 16:31 Фото: Instagram/satikazanova
Российская певица Сати Казанова обрадовала поклонников долгожданной новостью. 41-летняя артистка объявила о беременности, сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram экс-участница группы "Фабрика" опубликовала видео с округлившимся животом, под которым написала: "Очень долгожданное и вымоленное чудо, и дар".

"Когда-нибудь, возможно, я напишу книгу о том, как все было… А пока просто пожелайте нам здоровья и сил", – заключила Сати Казанова.

Поклонники поздравили певицу с долгожданным и радостным событием, а также пожелали ей легких родов:

  • "Ура!"
  • "Какое счастье. Поздравляю".
  • "Сати, новость, которую мир ждал".
  • "Боже! Дорогая! Как же я за вас счастлива! Мурашки".
  • "Сати! Как же огромна Его милость и как сильна любовь. Поздравляю. Все всегда случается вовремя".
  • "Сати, милая, от всего сердца поздравляю со столь долгожданным и радостным событием. Желаю вам бесконечного счастья, легких родов".

Напомним, Сати Казанова вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо в октябре 2017 года.

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5 июня 2024 года Сати Казанова выступила с заявлением из-за новостей, которые разлетелись в Сети. В них говорилось, что якобы артистка требует с организаторов деньги за отмененный из-за теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" концерт.

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