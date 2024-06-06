"Вымоленное чудо": 41-летняя Сати Казанова ждет первенца

Российская певица Сати Казанова обрадовала поклонников долгожданной новостью. 41-летняя артистка объявила о беременности, сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram экс-участница группы "Фабрика" опубликовала видео с округлившимся животом, под которым написала: "Очень долгожданное и вымоленное чудо, и дар".

"Когда-нибудь, возможно, я напишу книгу о том, как все было… А пока просто пожелайте нам здоровья и сил", – заключила Сати Казанова.

Поклонники поздравили певицу с долгожданным и радостным событием, а также пожелали ей легких родов:

"Ура!"

"Какое счастье. Поздравляю".

"Сати, новость, которую мир ждал".

"Боже! Дорогая! Как же я за вас счастлива! Мурашки".

"Сати! Как же огромна Его милость и как сильна любовь. Поздравляю. Все всегда случается вовремя".

"Сати, милая, от всего сердца поздравляю со столь долгожданным и радостным событием. Желаю вам бесконечного счастья, легких родов".

Напомним, Сати Казанова вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо в октябре 2017 года.

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5 июня 2024 года Сати Казанова выступила с заявлением из-за новостей, которые разлетелись в Сети. В них говорилось, что якобы артистка требует с организаторов деньги за отмененный из-за теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" концерт.